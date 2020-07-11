Школьники поедут на отдых в Крым по железной дороге за полцены

Школьники старше 10 лет смогут в дни летних каникул воспользоваться при проезде в Крым по железной дороге новыми льготами, установленными правительством. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Скидка в 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно постановлению, подписанному Премьер-министром страны, оставшиеся 50% цены билета перевозчику будет субсидировать государство. В документе говорится, что субсидирование билетов предусмотрено только в этом году с 1 июня по 31 августа.

Льготный летний тариф доступен для юных пассажиров и в поездках по остальной территории страны. Для путешественников младше 10 лет предусмотрен детский тариф, а дети до пяти лет путешествуют в поездах бесплатно без предоставления отдельного места.