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Школьники поедут на отдых в Крым по железной дороге за полцены
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Школьники поедут на отдых в Крым по железной дороге за полцены

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:06 11.07.2020

Школьники старше 10 лет смогут в дни летних каникул воспользоваться при проезде в Крым по железной дороге новыми льготами, установленными правительством. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Скидка в 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно постановлению, подписанному Премьер-министром страны, оставшиеся 50% цены билета перевозчику будет субсидировать государство. В документе говорится, что субсидирование билетов предусмотрено только в этом году с 1 июня по 31 августа.

Льготный летний тариф доступен для юных пассажиров и в поездках по остальной территории страны. Для путешественников младше 10 лет предусмотрен детский тариф, а дети до пяти лет путешествуют в поездах бесплатно без предоставления отдельного места.

Школьники поедут на отдых в Крым по железной дороге за полцены

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