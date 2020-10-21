Школьники Севастополя смогут пополнять карту ЕГКС без комиссии

Системы приема платежей не будут взимать комиссию при пополнении школьного проездного билета.

Школьники используют специальную «Единую городскую карту Севастополя» («Карту учащегося») для оплаты проезда на городских троллейбусах и автобусах. Пополнить карту можно на сайте http://www.egksev.ru/ , терминалах и мобильном приложении «Пэйбэрри»? — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

ЕГКС — бесконтактная пластиковая карта, с помощью которой осуществляется учет оплаты проезда пассажиров в системе безналичной оплаты в общественном транспорте Севастополя. При проезде в автобусе, троллейбусе, катере, пароме пассажир должен приложить карту к валидатору и осуществить автоматическую оплату проезда.