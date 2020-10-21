Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Школьники Севастополя смогут пополнять карту ЕГКС без комиссии

crimeapress_news

Школьники Севастополя смогут пополнять карту ЕГКС без комиссии
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Школьники Севастополя смогут пополнять карту ЕГКС без комиссии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:57 21.10.2020

Системы приема платежей не будут взимать комиссию при пополнении школьного проездного билета.

Школьники используют специальную «Единую городскую карту Севастополя» («Карту учащегося») для оплаты проезда на городских троллейбусах и автобусах. Пополнить карту можно на сайте http://www.egksev.ru/, терминалах и мобильном приложении «Пэйбэрри»? — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

ЕГКС — бесконтактная пластиковая карта, с помощью которой осуществляется учет оплаты проезда пассажиров в системе безналичной оплаты в общественном транспорте Севастополя. При проезде в автобусе, троллейбусе, катере, пароме пассажир должен приложить карту к валидатору и осуществить автоматическую оплату проезда.

Школьники Севастополя смогут пополнять карту ЕГКС без комиссии

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.