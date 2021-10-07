Школьники Севастополя — участник проекта «Урок цифры»

Севастополь принимает участие во Всероссийском проекте «Урок цифры», который посвящен искусственному интеллекту в образовании. Такой урок для юных севастопольцев провели заместитель губернатора Мария Литовко и директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

Современные дети чувствуют себя в цифровой среде очень уверенно и комфортно. Но очень важно, чтобы они понимали, что могут быть в ИТ-сфере не только потребителями, но и разработчиками новых технологических решений. Уроки по искусственному интеллекту дают школьникам возможность понять, каково это – мыслить и проектировать как разработчик и аналитик данных, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марию Литовко.

Мероприятия прошли в средних общеобразовательных школах № 6 и № 14. Материалы адаптированы для школьников разного возраста – задания отличаются уровнем сложности и детализацией.

Мы пользуемся помощью искусственного интеллекта сегодня почти постоянно и чаще всего даже не задумываемся об этом. На «Уроке цифры» сами обучали искусственный интеллект разбираться в математических символах. Примечательно, что школьники отлично разбираются в теме. Многие прошли урок с отличием и получили электронные сертификаты, которые подтверждают компетентность юных специалистов в сфере ИТ, — рассказала об уроке Александра Осипова.

Ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов попробовали себя в роли исследователей данных. Они смогли создать умного помощника для учителя и узнать, как искусственный интеллект может помогать человеку в его работе.

На простом примере нам показали, что такое искусственный интеллект, что он давно уже стал частью нашей жизни и применяется сегодня даже в наших смартфонах и в троллейбусах. В специальном симуляторе мы сначала показали интеллекту как определить, какой группе принадлежит значок, а затем он это делал уже за нас, — рассказал кадет 9-А класса школы №6 Иван Чугунов.

Напомним, «Урок цифры» – Всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Урок проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Выполнить задания можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Преподаватели смогут воспользоваться методическими указаниями, чтобы провести занятие в классе. Урок проходит в рамках образовательного проекта АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России.