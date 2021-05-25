Школьники Севастополя участвовали в онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность»

Учащиеся большинства школ Севастополя прошли оба тура проекта «Юный предприниматель и финансовая грамотность».

3,5 тысячи учеников решали задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, учились сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке. Наиболее легкими для участников стали темы кибермошенничества и формирования семейного бюджета. Сложнее были задачи по монетизации личных блогов в интернет-пространстве и по другим способам получения доходов, — рассказали в пресс-службе Отделения по г. Севастополь Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Соревнование было бесплатное. Время прохождения заданий составляло 60 минут. Участники олимпиады получат сертификаты, а победители и призеры – грамоты.

Проект реализован Центральным банком Российской Федерации, образовательной онлайн-платформой «Учи.ру», Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

Отделение Севастополь Центрального банка Российской Федерации реализует совместный с региональным правительством «План мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Севастополя на 2020-2023 годы». В десяти опорных школах Севастополя финансовая грамотность включена в учебную программу. 12 тысяч учеников из 58 школ и 8 колледжей дважды в год участвуют в весенней и осенней онлайн-сессиях по финграмотности. Также в регионе сейчас реализуются проекты «Грамотный инвестор» и «Финансовая грамотность для старшего возраста».