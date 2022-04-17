Школьники Севастополя отправились на Всероссийский форум «Сила — в правде»

Во Дворце детского и юношеского творчества торжественно провели севастопольскую команду на первый Всероссийский школьный исторический форум «Сила – в правде». Он пройдет в Москве, в Музее Победы 19 апреля 2022 года.

В форуме примут участие пять учеников из Севастополя – Марина Козлова из школы №6, Дмитрий Бармин из гимназии №24, Павел Рак из школы №39, Софья Грабчук из билингвальной гимназии №2, Екатерина Мацишин из школы №13. Трое из них также являются победителями регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений о Великой Отечественной войне «Без срока давности». На форуме участников от Севастополя будет сопровождать учитель истории и севастополеведения школы №6 Вера Богатикова. Вера Анатольевна в рамках празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией 17 марта 2022 года провела Всероссийский урок «Русская весна», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В рамках форума, организованного при поддержке Министерства просвещения РФ, пройдет исторический марафон – открытое обсуждение молодежью и спикерами тем форума, а также квест, где участники узнают о различных общественных проектах историко-патриотической направленности.