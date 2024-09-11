Школьники Севастополя передали открытки бойцам спецоперации

Мероприятие было организовано Обществом «Знание» и Комитетом семей воинов Отечества при поддержке департамента внутренней политики, департамента образования и науки города Севастополя.

В Севастополе для учащихся школы № 18 прошли встречи с участником спецоперации Константином Самошиным.

Спикер рассказал о том, как наши военнослужащие спасали мирных жителей, оказавшихся в зоне активных боевых действий.

Также участник спецоперации обсудил с ребятами, как легко в наше время можно столкнуться с искажением фактов и стать жертвой манипуляций, негативного воздействия ложной информации.

Зачастую бывает трудно найти правду, в том числе интернет переполнен недостоверными данными, многие публикуют информацию исключительно ради привлечения внимания и просмотров. Необходимо проверять факты, авторство, а также рекомендую сопоставлять различные точки зрения, что поможет вам сформировать своё мнения, основанное на реальных данных, в том числе касающихся спецоперации, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Константина Самошина.

В рамках тематической встречи пятиклассники подготовили открытки с поддержкой бойцам на фронте, выразив свою благодарность и признательность за их мужество и самоотверженность. Каждый ученик вложил в свои слова искренние пожелания и добрые мысли.

Ребятам рассказали, как важно помнить о тех, кто защищает мирные жизни, и как малый жест доброты может сделать большой вклад в общее дело.

Открытки стали символом единства и поддержки, и пятиклассники с нетерпением ждут момента, когда их послания дойдут до солдат, чтобы они знали, что в них верят, ждут и на них надеются, – отмечает директор филиала Общества «Знание» в регионе Анна Глухова.

Напомним, что Знание.Герои – это просветительский проект Российского общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну её великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, выдающиеся ученые, государственные деятели и лидеры мнений. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя