Школьники Севастополя — победители X Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»

В этом году на конкурс «История местного самоуправления моего края» поступило 2886 заявок из 87 регионов, 1600 участников встретились в финале, 250 экспертов оценивали исследовательские работы.

Конкурс, объединивший школьников, студентов и преподавателей вузов в возрасте от 7 до 35 лет, способствует изучению и сохранению истории родного края, развитию и реализации местного самоуправления, формированию активной гражданской позиции.

Подведение итогов прошло в Москве в Колонном зале Дома Союзов.

Ученица 8 класса школы № 30 Диана Халилова стала победителем в номинации «Видеоролик: «Символы нашего муниципального образования». Диана рассказала об истории родной Балаклавы и ее символах. Научный руководитель девушки — Людмила Глух, учитель русского языка и литературы.

Ученик 10 класса Инженерной школы Лев Зинчук стал победителем в номинации «Исследование: Лидеры местного самоуправления» — о вкладе отдельных исторических личностей края (поселения) в развитие местного самоуправления — в возрастной категории 14–17 лет. Лев изучал вклад исторических личностей в развитие местного самоуправления на примере деятельности адмирала А.С. Грейга. Научный руководитель юного исследователя — учитель истории Антонина Шабалтай.

Организаторами конкурса выступают Комитет Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Институт российской истории РАН, Общественная палата Российской Федерации, Государственный университет управления и Институт развития местных сообществ.

