Школьники Севастополя продолжают вступать в ряды движения «Орлята России»

В севастопольской школе № 33 имени В. И. Герасимова прошла торжественная церемония посвящения обучающихся начальных классов гимназии № 8, школ № 14, 28, 33, 42, 58 в Орлята России. В этот день дети-наставники, педагоги и родители, активисты «Движения Первых», Юнармии вручили младшим школьникам значки и повязали галстуки. Теперь ребята с гордостью носят звание Орлят России.

Торжественная церемония посвящения в Орлята России стала завершающей в этом учебном году. 400 ребят из разных школ нашего города стали Орлятами. Мы рады, что смогли собрать в нашей школе на разных мероприятиях детей, педагогов, родителей на площадке масштабного Всероссийского проекта для начальной школы по воспитанию активных граждан нашей страны, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора школы № 33 Наталью Иващенко.

Во второй части праздничного дня прошёл региональный форум «С Орлятами вместе!» Учителя начальных классов флагманской школы проекта № 33 делились опытом реализации программы, показывали на практике, как сплотить вокруг Всероссийской программы «Орлята России» родительское сообщество, сделать родителей учеников начальной школы, воспитанников детских садов главными помощниками педагогов в успешной реализации программы.

Участниками форума стали руководители методических объединений, учителя начальных школ, представители департамента образования и науки, Всероссийского проекта «Навигаторы детства», преподаватели.

Участники форума принимали участие в мастер-классах на игровых станциях игры-путешествия, мастерили, собирали экопазлы, отвечали на вопросы викторины, проходили спортивные эстафеты. Каждый орлятский трек изучен на практике – это лучшее объяснение всей панорамы воспитательной деятельности в условиях программы «Орлята России», – говорит консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Анастасия Минкина.

В финале форума прошёл квиз, команды педагогов-наставников проверили полученные знания, получили заряд энергии, положительные эмоции.

Напомним, в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Всероссийский детский центр «Орлёнок» и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детский юношеский центр» с сентября 2021 года реализуют программу развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя