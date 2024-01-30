Школьники Севастополя участвуют во II съезде «Движения Первых»

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в лектории общества «Знание» 30 января состоялось торжественное открытие съезда «Движения Первых». Севастополь на съезде представляют активисты движения в сопровождении родителей. Всего делегация состоит из девяти человек. Для родителей подготовлена специальная программа. Перед участниками съезда с приветственным словом выступила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Нам нужно, чтобы нас стало ещё больше — и очень важно, чтобы каждый из вас был тем человеком, который дотянется до сердца своего друга, завоюет его и вовлечёт в движение. И это самое главное ваше предназначение — вы должны это сделать. 2,5 млн человек смогли поучаствовать в тех коммуникациях, которые организовывало «Движение Первых». Мне очень приятно, что совсем недавно под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина здесь, на выставке «Россия», был дан старт Году семьи — и у истоков этого старта стояло «Движение Первых» в лице сообщества «Родные — любимые», которое тоже растёт. Уже 200 тысяч российских семей вошли в это движение — и нам очень важно, чтобы вы несли это в регионы, в место, где вы живёте, в муниципалитеты. Потому что семья — это основная ценность не только нашей страны, но и нашего с вами движения. Я желаю вам успеха, найти тут друзей и единомышленников. Мы очень на вас рассчитываем — мы с вами первые, и всегда должны быть в движении, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя министра.

В рамках съезда состоится заседание федерального Совета Первых. Севастополь в нём представляет Валерия Коваловская, председатель первичного отделения «Движения Первых» в гимназии № 24.

Участники федерального Совета Первых встретились сегодня с первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко.

Владимир Путин сказал, что такая большая общероссийская детская организация, как «Движение Первых», не может делаться взрослыми для детей, она не будет работать. Можно делать только вместе. При это всё, что делается в «Движении Первых», делается по вашим идеям и предложениям, и наша задача — помочь, чтобы ваши мечты и идеи реализовались, – отмечает Сергей Кириенко.

Председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Севастополя Анна Молчанова поделилась тем, что участие в съезде – это ценный опыт для ребят и огромная возможность для их дальнейшего роста.

Представить Севастополь на съезде почётно и ценно как для делегатов, так и для ребят, которые в этом время будут проводить мероприятия в регионе. Работа движения не прекращается никогда, потому что есть запрос от детей, от молодёжи на развитие, образование и получение нового, уникального опыта. II съезд «Движения Первых» — это возможность для активистов познакомиться с ребятами, такими же, как и они, из других городов и регионов нашей страны, узнать, какие мероприятия проходят в других первичных отделениях. Для родителей — это, конечно, родительское сообщество движения, которое мы активно развиваем. Важно, что дети и родители отправились на съезд вместе, что особенно ценно в Год семьи, — говорит Анна Молчанова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя