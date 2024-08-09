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Школьники Ялты покоряют научный Олимп

Школьники Ялты покоряют научный Олимп

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 12:45 09.08.2024

Воспитанники ялтинских школ успешно дебютировали на Всероссийском конкурсе проектных и исследовательских работ «Будущие Ломоносовы». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. Так:

  • Вероника Сугак, ученица 7 курчатовского класса ялтинской школы-лицея №9, заняла I место в направлении «Русский язык» (тема: «Игра со словами с стихотворении Алексея Зайцева»). Наша юная талантливая звездочка с раннего детства пишет стихи, рассказы и сказки, профессионально занимается бальными танцами, принимает участие во всероссийских чемпионатах по танцам и международных поэтических конкурсах. Одно из её стихотворений было опубликовано в сборнике «Начало» на русском и итальянском языках. Искреннюю любовь к литературе и книгам ей привила талантливый учитель и мудрый наставник Кривошапко Елена Васильевна.
  •  Ученица 7 космического класса ялтинской школы №11 Анна Петроль заняла II место в номинации «Социология» с исследовательской работой «Мир для нас всех: аутисты среди нас». Научным руководителем Анны является учитель русского языка и литературы Светлана Владимировна Ткачёва, которая сумела создать в первом космическом кадетском классе настоящую исследовательскую лабораторию. 10 учеников этого класса стали кандидатами в члены Малой Академии Наук «Искатель» Республики Крым. Убежден, что у Ани, как и у ее одноклассников, впереди много побед космического масштаба!
  • Владимир Казьмин, воспитанник ялтинской средней школы №4, еще один счастливый обладатель диплома II степени в направлении «Физика» (тема: «Изготовление устройства для проверки электропроводимости материалов»). С раннего детства мальчик увлекается моделированием автомобилей и другой техники, участвует в конкурсах по техническому творчеству: «Я — исследователь», «Шаг в науку», «Мы – гордость Крыма», «Юные техники и интеллектуалы», «Мы – гордость Родины». За последние несколько лет он завоевал свыше 10 призовых мест в престижных интеллектуальных и исследовательских конкурсах. Только в этом году в его копилке — диплом I степени Республиканского конкурса «Шаг в науку», II степени Республиканского конкурса «Мы – гордость Крыма», III степени Республиканского конкурса «Юные техники и интеллектуалы», II степени Всероссийской конференции учащихся «Будущие Ломоносовы».
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Школьники Ялты покоряют научный Олимп Школьники Ялты покоряют научный Олимп

Поздравляем Веронику, Анну и Владимира с заслуженными победами! Успехов, новых достижений и интересных открытий! — отмечают в пресс-службе администрации Ялты 

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