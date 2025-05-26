Школьников Крыма приглашают к участию в спецпроекте «Всегда готов!»

Спецпроект «Другого Дела» «Всегда готов!» посвящен патриотической тематике. Он впервые стартовал к столетию пионерского движения. Его цель – популяризация духовно-нравственных ценностей, традиций поколений и патриотического воспитания среди подростков 14 – 17 лет, а также отбор активистов проекта «Другое Дело». Участниками специального проекта в 2024 году стали пять тысяч подростков, среди которых один житель Республики Крым – победителем.

На первом этапе экспертная комиссия анализирует мотивационные анкеты ребят, чтобы выбрать самых ярких, активных и заинтересованных. Крымским школьникам предлагают рассказать о себе, своих успехах в разных сферах, хобби и профессиональном опыте. Анкеты являются визитными карточками конкурсантов, они отражают их социальную активность и жизненные ценности. На втором конкурсном этапе участники создают творческую работу, а победители получают возможность принять участие в выездной программе «Другого Дела». За каждый этап участники получают баллы и могут обменять их на призы в сервисе «Другое Дело»: стажировки, путешествия, онлайн-подписки, экскурсии, мерч и многое другое.

Дополнительные пять баллов на первом конкурсном этапе участники этого сезона смогут получить, опубликовав оригинальный мотивационный пост на своей странице ВКонтакте на тему «Моя маленькая победа, которая стала поворотным моментом в жизни». А источником для вдохновения ребят при создании творческой работы второго конкурсного этапа станут герои нашего времени, исторические персонажи, мотивирующие цитаты, музыкальные композиции, любимые книги и ключевые идеи авторов, впечатления от кинофильмов, мультфильмов и сериалов, кроме того, необычные локации родного города или региона. Победители 2025 года отправятся на выездную программу в Солнечногорск, в образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей», – Мастерскую управления «Сенеж». Для участников «Всегда готов!» – это уникальный шанс найти единомышленников и друзей со всей страны и получить новый опыт под руководством наставников «Другого Дела».

Спецпроект из года в год объединяет активных участников «Другого Дела» со всей страны, помогает им раскрыть свои таланты, понять свои сильные стороны, вдохновиться на новые идеи и достижения в атмосфере взаимопомощи, переосмыслить и взглянуть на все под новым углом, а также найти тех, кто разделяет такие же ценности.

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»