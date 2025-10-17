Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Школьников Севастополя познакомили с традициями казачьего быта
Новости Республики
Школьников Севастополя познакомили с традициями казачьего быта
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Школьников Севастополя познакомили с традициями казачьего быта

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:23 17.10.2025

Тридцать подростков из Севастополя провели насыщенный день в казачьем лагере в селе Терновка, где их ждала не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир казачьей культуры, дисциплины и патриотизма. Вместо гаджетов — кони, шашки, рассказы о подвигах предков и живое общение с теми, кто сегодня защищает Родину.

Гостей встретили казаки Севастопольского казачьего округа. Ребята увидели мастерство верховой езды, попробовали себя в обращении с традиционным оружием и посетили часовню на казачьей заставе. Особое впечатление на школьников произвела встреча с участниками специальной военной операции, которые продемонстрировали современное снаряжение.

В программе была и профилактическая беседа сотрудника полиции Екатерины Первых. Она рассказала ребятам о ценности здоровья, как легко потерять будущее из-за вредных привычек и насколько важен осознанный выбор в пользу жизни, а не разрушения.

Подобные встречи — это не просто досуг, а мощная профилактика правонарушений. Здесь подростки ощущают атмосферу братства, учатся уважению, дисциплине и ответственности. Они видят, что настоящая сила — в чести, служении и любви к своей земле, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления по работе с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольгу Полетаеву.

Мероприятие завершилось традиционным обедом, приготовленным казаками.

Узнайте больше:  Севастопольская молодёжь разработала проекты молодежных сообществ

Акция прошла в рамках общероссийской антинаркотической кампании «Сообщи, где торгуют смертью», организованной департаментом общественной безопасности совместно с Окружным казачьим обществом «Севастопольский казачий округ», управлением по работе с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x