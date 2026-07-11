Школьница из Севастополя отжалась 111 раз — рекорд, однако!

Девятилетняя спортсменка из Севастополя установила абсолютный рекорд по отжиманиям. У школьницы получилось выполнить 111 отжиманий, поделился в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.
Девятилетняя София — спортсменка севастопольского клуба спортивной акробатики «Флагман» — установила абсолютный рекорд, выполнив 111 отжиманий, при этом для получения золотого знака на второй ступени достаточно было сделать не менее 12 отжиманий, — написал губернатор.
Он сообщил, что в городе проходит второй день акции «Подтянись к движению ГТО». На легкоатлетическом стадионе имени 200-летия Севастополя собралось более 50 участников, которые сдавали нормативы на гибкость, пресс и силовые испытания.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что синхронисты из Севастополя взяли золото на всероссийских соревнованиях.
источник: РИА Новости Крым
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