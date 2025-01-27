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Школьница из Севастополя София Тлуста "взяла бронзу" за плакат о взятках
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Школьница из Севастополя София Тлуста «взяла бронзу» за плакат о взятках

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:03 27.01.2025

Школьница из Севастополя София Тлуста получила награду Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Конкурс «Вместе против коррупции!» для молодежи от 10 до 25 лет из всех стран мира проводит Генеральная прокуратура Российской Федерации. Его цель — привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрение и поддержка творческих инициатив детей и молодежи в создании социальной антикоррупционной рекламы, укрепление практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией.

Работы конкурсантов оценивались в нескольких возрастных группах в номинациях «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Плакат «Этот груз тяжелее, чем ты думаешь», представленный участницей из Севастополя С.Тлуста, по итогам голосования национальной конкурсной комиссии Российской Федерации занял третье место в возрастной группе 10-15 лет.

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Школьница из Севастополя София Тлуста "взяла бронзу" за плакат о взятках

Девушка — ученица 10 класса онлайн-школы «Содружество 2100». Она с ранних лет занимается рисованием и хочет стать архитектором.

Прокурор Севастополя Андрей Шевцов поздравил юную художницу с наградой высокого уровня, вручил медаль и поблагодарил родителей девушки за прекрасное воспитание дочери.

источник: «Севастопольская газета»

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