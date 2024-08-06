Школьница из Ялты отправилась в образовательную экспедицию «ПОЛЯРНЫЙ КРУГ»

Всего участниками проекта стали свыше 2 000 детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, но только 24 ребятам, в том числе, активистам Движения Первых, удалось пройти серьезный отбор и стать участниками экспедиции.

В течение месяца на острове Оленевский в Кандалакшском заливе участники погружались в лекционные и практические занятия по альгологии, астрономии, минералогии, палеонтологии, молекулярной генетике, физике. Преподавателями ребят стали сотрудники ведущих университетов нашей страны: МГУ, МФТИ, ВШЭ, ФИРЭ РАН и Института биологии южных морей. Под руководством опытных преподавателей участники экспедиции выполнили 16 учебно-исследовательских работ и проектов, а также собрали материал для еще нескольких исследований, которые будут продолжены в разных регионах России. Прямо на острове были развернуты две полевые лаборатории со всем необходимым оборудованием: экранами, микроскопами, камерами для электрофореза, термостатом, магнитной мешалкой, переносным ламинар-боксом и другим оборудованием. Кроме того, участникам экспедиции представилась возможность научиться ходить под парусом и на веслах на настоящих морских ялах, пройти курс по оказанию первой помощи, попрактиковаться в стрельбе из лука, проверить свои силы в пеших и морских походах.

Как победители Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б.В. Всесвятского, в экспедиции приняли участие и две юные крымчанки – Подунай Елизавета из Феодосии и Сергеенко Алиса из Ялты.

Сергеенко Алиса, обучающаяся МБУДО «Детский экологический центр» (руководитель Екатерина Крайнюк) – победитель финала трех конкурсных программ в 2023/2024 учебном году – Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б.В. Всесвятского, Всероссийского конкурса юных аграриев «Я в Агро» и Всероссийского конкурса исследовательских работ имени Д.И. Менделеева! Мы желаем Алисе успехов, новых достижений и интересных открытий!

Участники экспедиции «Полярный круг», очного мероприятия Всероссийского образовательного проекта «Юннат 2.0. Познавай и созидай!», делятся своими впечатлениями! Переходите по хештегу #ПолярныйКруг2024 и знакомьтесь с отзывами юных исследователей!

источник: пресс-служба администрации Ялты