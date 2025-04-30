Школьница выиграла 25 тысяч рублей в рамках смены «Каникулы в Алабуге» в Татарстане

С 27 по 30 апреля на территории особой экономической зоны «Алабуга» прошла профориентационно-образовательная смена «Каникулы в Алабуге». Участниками стали более 200 школьников из трудовых отрядов подростков из десяти регионов страны, в том числе, Республики Крым.

В рамках образовательно-профориентационной смены школьники из Республики Крым, Татарстана, Коми, Башкортостана, Чувашии, Санкт-Петербурга, Калининграда, Приморского края, Тульской и Белгородской областей познакомились с карьерными возможностями, узнали от крупнейших работодателей страны о возможностях трудоустройства, востребованных профессиях для несовершеннолетних и защитили проекты, направленные на развитие трудовых отрядов подростков в России.

Трудовые отряды подростков Крыма уже вторую смену подряд принимают участие в уникальном проекте на площадке ОЭЗ «Алабуга». Это масштабное мероприятие привлекает огромное количество желающих, и для нас крайне важно обеспечить каждому возможность познакомиться с активностями и мероприятиями, которые проводятся на Алабуге. Участие в таких проектах – это шанс для подростков начать строить свою карьеру уже сейчас, зарекомендовать себя перед работодателями и определиться с будущей профессией, – рассказал Денис Головин, руководитель трудовых отрядов подростков Крымского регионального отделения РСО.

Также на киберарене «Алабуга Политех» состоялся киберспортивный турнир, в котором приняли участие более 160 участников. Играли три сессии в игру Business Cats – бизнес-игру от ОЭЗ «Алабуга». По итогам соревнований Екатерина Понятовская заняла первое место и стала обладательницей 25 тысяч рублей.

Участие в смене в Алабуге – это совершенно новый опыт для меня. Мероприятия, проводимые на площадке, помогли мне определиться с будущей профессией. Когда же мне предложили принять участие в кибертурнире, я сразу же согласилась. Я увлекаюсь компьютерными играми, но не могла и предположить, что смогу выиграть! Полученный денежный приз стал для меня приятным сюрпризом и подтверждением того, что, следуя своим увлечениям, можно достигать таких результатов, – поделилась впечатлениями Екатерина Понятовская, боец трудового отряда подростков «Новаторы» Крымского регионального отделения РСО.

Трудовые отряды подростков (ТОП) – форма организации школьной молодежи, которая помогает сплотиться школьникам в трудовые коллективы и через общественно полезный труд в рамках добровольческой деятельности осознанно выбрать направления трудовой деятельности, интересные для работы во время летних каникул. В настоящее время ТОП – одно из приоритетных направлений работы в Российских студенческих отрядах. Не первый год ТОП в Крыму объединяют учащихся, большая часть из которых трудоустраивается в летний период. Основное направление работы, где трудятся подростки, охватывает сферу анимационной деятельности в рамках детского оздоровления.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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