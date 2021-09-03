Школьные автобусы будут бесплатно возить школьников на экскурсии и олимпиады

В послании к Федеральному собранию Президент России Владимир Путин объявил, что за следующие четыре года будет закуплено не менее 16 тысяч школьных автобусов. Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва выступила с инициативой начать поставки уже сейчас.

Доступность школьных автобусов важна ведь не только для проезда в школу, но и для посещения внеклассных мероприятий… Школьные автобусы позволят быстро и безопасно добираться даже до отдаленных от школы учреждений культуры, поэтому поставки необходимо начать уже сейчас, — отметила Елена Шмелёва.

В Крыму ежедневно в рейс для подвоза детей к образовательным учреждениям выходят 472 школьных автобуса. Они отвозят на занятия 21 636 детей.

В Симферопольском районе школьными автобусами организован подвоз 3 429 детей. Утром и вечером курсируют 42 автобуса. Помимо этого, их используют и во внеурочное время. Детей регулярно возят в музеи, театры, на спортивные соревнования. В Сакском районе задействовано 37 автобусов. Они перевозят детей и на проведение ГИА, туристско-экскурсионные, образовательные и культурно-массовые мероприятия.

В Джанкойском (50 автобусов) и Красногвардейском районах (42 автобуса) их также используют для организованных перевозок учащихся на конкурсы, олимпиады, соревнования, экскурсии.