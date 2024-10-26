Школьные каникулы: полиция Севастополя обращается к родителям несовершеннолетних

Зачастую условием, способствующим совершению противоправного деяния, является темное время суток. Чтобы ваш ребенок не стал жертвой преступления или не был вовлечен в неправомерные действия, не отпускайте его гулять ночью без взрослых членов семьи. Помните, что что в соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона г. Севастополя от 25.07.2014 N 51-ЗС «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Севастополе» родители обязаны не пускать на улицу без своего сопровождения или сопровождения родственников либо ответственных лиц: подростков в возрасте от 14 лет до 18 лет с 22.00 до 06.00, малолетних в возрасте от 8 до 14 лет — с 21.00 до 06.00, детей до 8 лет — круглосуточно.

Напоминайте ребенку о недопустимости употребления алкогольных напитков, наркотических средств и одурманивающих веществ, запрете курения. Также разъясните детям, что оскорбления сверстников и педагогов в социальных сетях (кибербуллинг) могут повлечь проблемы с законом.

Обратим внимание, что ранее имели место случаи вовлечения несовершеннолетних в хищения имущества пожилых граждан путем осуществления мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП», а также в сбыт наркотиков. Злоумышленники использовали детей в качестве криминальных курьеров по получению денежных средств у потерпевших от мошенничества (для последующего их перевода кураторам преступной деятельности) или разносе доз запрещенных веществ с созданием тайников-закладок.

Кроме того, возможно подстрекательство подростков к совершению преступлений террористического характера. Познакомившись с несовершеннолетним в ходе онлайн-переписки, преступники могут прибегнуть к угрозам, шантажу или обещаниям легкой наживы, чтобы склонить его к совершению поджогов или осуществлению телефонных звонков в экстренные службы с заведомо ложным сообщением о минировании административных зданий. Признаками участия подростка в вышеописанных преступных действиях может быть появление у него денежных средств в сумме, существенно превышающей деньги, данные на «карманные» расходы, проявление тревоги, беспокойства, отказ от прошлых увлечений. Обнаружив подозрительное поведение несовершеннолетнего, следует провести с ним доверительную беседу, обратить внимание на его переписку в мессенджерах.

Если вам стало известно, что вашего ребенка вовлекают в совершение преступления, необходимо немедленно обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел или телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)