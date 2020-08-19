Школьных ярмарок в Севастополе не будет

О том, что школьных ярмарок в этом году в Севастополе не будет, сообщили в городском главном управлении потребительского рынка и лицензирования.

Они теряют свою рентабельность, школьные ярмарки, потому что можно приобрести товар и дешевле, и качественнее на интернет-ресурсах, в торговых центрах, – заявили «Новому Севастополю» в пресс-службе управления.

Напомним, школьные ярмарки традиционно проводились в регионе перед началом учебного года: продавались одежда и канцтовары. В 2019 году в Севастополе действовали три площадки с 1 августа по 5 сентября в традиционных локациях – в районе кинотеатра «Москва», на аллее в Комсомольском парке и на проспект Октябрьской революции.

В 2018 году в регионе работали 13 ярмарочных площадок.