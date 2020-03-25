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Школу на проспекте Античный обещают сдать во втором квартале

Школу на проспекте Античный обещают сдать во втором квартале

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:42 25.03.2020

На данный момент в новой школе на проспекте Античный сейчас ведутся внутренние отделочные работы, устройство инженерных сетей, наружная отделка здания и благоустройство территории.

Строительная готовность объекта превышает 85%. Ведутся отделочные и фасадные работы, подготовили помещения под покраску. Планируем завершить все работы во втором квартале и передать объект Департаменту образования для проведения мероприятий по лицензированию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора Департамента капитального строительства Игоря Ахмедова.

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Общеобразовательная школа на проспекте Античный рассчитана на 600 мест — это 24 класса.

Спрос есть, родители сейчас к нам часто обращаются, узнают о правилах приема. Школа рассчитана на 600 детей, прием начнется после сдачи объекта в эксплуатацию. На сегодняшний день принято решение продолжить предпрофильную подготовку инженерных и медицинских классов – эти направления очень востребованы в Севастополе, – рассказала директор ГБУ «Инженерная школа» Ирина Кристинина.

Новое учебное заведение будет оснащено тиром, залами для занятий музыкой, хореографией, спортзалом и шахматных классом. Будут созданы все условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей к школе территории будет оборудована физкультурно- спортивная и игровая зоны.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Школу на проспекте Античный обещают сдать во втором квартале

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