Школу на проспекте Античный в Севастополе обещают сдать в эксплуатацию в 2020 году

Общеобразовательную школу на проспекте Античный в Севастополе городские власти обещаю ввести в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет порядка 85%. Ведутся отделочные работы, на завершающем этапе остекление школы и фасадные работы. Благоустройство территории выполнено на 60%. На объекте была задержка начала строительства школы ввиду отсутствия разрешения на вырубку зеленых насаждений, занесенных в красную книгу России и города Севастополя. В настоящий момент эта проблема решена, и срок действия договора продлен по объективным причинам. В марте 2020 года учреждение образования будет готово, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Общеобразовательная школа рассчитана на 600 мест, предусматривает 24 класса вместимостью по 25 человек. Новое учебное заведение будет оснащено тиром, залами для занятия музыкой, хореографическим залом, шахматным классом. Будет создана благоприятная среда для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей к школе территории будет оборудована физкультурно-спортивная и игровая зоны.

Здесь будет обустроен современный стадион с трибунами, беговые дорожки, различные тренажеры, все, что способствует развитию и занятию спортом, – рассказал представитель подрядной организации, заместитель генерального директора ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» Апти Эльмурзаев.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя