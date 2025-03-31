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Школы и больницы Севастополя активно "минируют" неизвестные
иллюстрация: Крымэнергоинформ

Школы и больницы Севастополя активно «минируют» неизвестные

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:44 31.03.2025

Массовые звонки о минировании поступают в различные учреждения Севастополя в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Сегодня на электронные почты Правительства Севастополя, объектов образования, здравоохранения, культуры и других официальных учреждений Севастополя поступают письма о минировании. Специальные службы проводят проверку согласно всем необходимым инструкциям, – говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что за валом таких фейковых сообщений обычно стоят спецслужбы Украины, которые стремятся создать панику и осложнить работу государственных учреждений. Михаил Развожаев напомнил, что что за подобное «минирование» можно получить до 5 лет лишения свободы.

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источник: РИА Новости Крым 

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