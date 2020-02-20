Школы Ялты перейдут на электронный учет успеваемости

Ялта, по словам начальника Управления образования Администрации города Ялта Ренарда Кутковского, является «первопроходцем» проекта «Цифровая образовательная среда».

Бумажные журналы отныне и навсегда уйдут в историю. Знаю, что некоторые коллеги с недоверием и опаской относятся к подобного рода новшествам, но практика давно доказала, что электронный журнал, в отличие от бумажного, имеет больше плюсов, чем минусов. Прежде всего, он избавит классных руководителей от постоянного заполнения списков, а выставлять оценки в нем можно будет с обычного смартфона, — цитирует чиновника Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

Кроме того, с 1 сентября, благодаря содействию Министерства образования и науки Республики Крым, ряд общеобразовательных учреждений региона получит новую компьютерную технику. Среди них — ЯСШК №1, ЯСШ №7, начальная школа №13, ЯСШ №15, школа «Радуга», Гаспринская средняя школа №1 и Алупкинская средняя школа №2. А в следующем году планируется вторая поставка компьютерной техники в учреждения образования Ялты.

Также в 2020-м, при содействии главы администрации города Ивана Имгрунта, для ялтинских школ будут приобретены интерактивные панели: по 2 для ялтинской средней школы №8 и начальной школы №13, по одной — для ЯСШ №10 и Никитской школы, которая кроме этого получит еще и новый компьютерный класс.

И в этом же году, в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на базе Гурзуфской и Форосской школ планируется создать «Точки роста» — современные центры дополнительного образования.