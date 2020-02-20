Школы Ялты перейдут на электронный учет успеваемости

Ялта, по словам начальника Управления образования Администрации города Ялта Ренарда Кутковского, является «первопроходцем» проекта «Цифровая образовательная среда».
Бумажные журналы отныне и навсегда уйдут в историю. Знаю, что некоторые коллеги с недоверием и опаской относятся к подобного рода новшествам, но практика давно доказала, что электронный журнал, в отличие от бумажного, имеет больше плюсов, чем минусов. Прежде всего, он избавит классных руководителей от постоянного заполнения списков, а выставлять оценки в нем можно будет с обычного смартфона, — цитирует чиновника Отдел информационной политики Администрации города Ялта.
Кроме того, с 1 сентября, благодаря содействию Министерства образования и науки Республики Крым, ряд общеобразовательных учреждений региона получит новую компьютерную технику. Среди них — ЯСШК №1, ЯСШ №7, начальная школа №13, ЯСШ №15, школа «Радуга», Гаспринская средняя школа №1 и Алупкинская средняя школа №2. А в следующем году планируется вторая поставка компьютерной техники в учреждения образования Ялты.
Также в 2020-м, при содействии главы администрации города Ивана Имгрунта, для ялтинских школ будут приобретены интерактивные панели: по 2 для ялтинской средней школы №8 и начальной школы №13, по одной — для ЯСШ №10 и Никитской школы, которая кроме этого получит еще и новый компьютерный класс.
И в этом же году, в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на базе Гурзуфской и Форосской школ планируется создать «Точки роста» — современные центры дополнительного образования.
Каждое из этих общеобразовательных учреждений получит определенное финансирование на реализацию проекта из федерального бюджета. Средства на ремонт помещений будут выделены из местного бюджета. На базе «Точек роста» будут работать квалифицированные педагоги, которые пройдут дистанционное повышение квалификации, — рассказал Ренард Кутковский.