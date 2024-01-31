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Школы получат средства на оборудование для изучения беспилотников
Фото: pikist.com

Школы получат средства на оборудование для изучения беспилотников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:18 31.01.2024

Правительство России выделит в этом году 8,3 миллиарда рублей для 30 регионов на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Распоряжение Правительства РФ о распределении этих средств между 30 регионами уже подписано. Согласно документу Кабмин направит этим регионам в целом свыше 8,3 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

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Как следует из документа, финансирование «позволит оснастить школы и колледжи оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников». Такие занятия будут проходить в рамках дополнительных образовательных программ. С помощью федеральных субсидий будет оснащено более 550 образовательных организаций.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года поручил Правительству создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

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