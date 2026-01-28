Школы сбудут сообщать в МВД о детях мигрантов

Обязательное тестирование детей иностранцев на знание русского языка перед приемом в школу, начавшееся в прошлом году, потребовало следующего шага. Способом передачи информации от учебных заведений в МВД и обратно определена система межведомственного взаимодействия. Об этом говорит вступающее 28 января в силу постановление Правительства. С ним ознакомилась «Парламентская газета».

Туда и обратно

Детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка в апреле 2025 года, вскоре после принятия Госдумой соответствующего закона. Теперь, чтобы учиться в российской школе, ребенку надо доказать, что он достаточно владеет государственным языком, чтобы понимать материал и общаться с учителями и сверстниками.

Теперь Правительство сделало следующий шаг: определило, как органы образования будут обмениваться с полицией информацией о таких детях. Через систему межведомственного взаимодействия местные департаменты образования будут сообщать в МВД сведения о результатах тестирования несовершеннолетних на знание русского языка и приеме их в учебные заведения или отчислении их них. А МВД должно в ответ сообщать, есть ли информация о миграционном учете этих детей, чтобы их могли принять учиться в школы и колледжи.

Депутатская инициатива о тестировании детей мигрантов на знание русского языка принята в декабре 2024 года, и она уже работает, напомнил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Кроме этого, чтобы дети могли пользоваться образовательными услугами, они обязаны легально находиться в стране, — пояснил депутат. — И их родители должны легально находиться в стране. Это значит, что если человек приехал в Россию, например из Киргизии, — а эта страна входит в ЕАЭС, — и родитель имеет прямой доступ на рынок труда, то он должен заключить трудовой контракт с работодателем, проинформировать органы миграционного контроля. А если он приехал из другой страны, например Таджикистана, Узбекистана, с которой патентная система, то он должен получить патент и тоже проинформировать об этом. Тогда его нахождение в стране легальное. И этой информацией, соответственно, и будут обмениваться.

По словам депутата, миграционная сфера находится под постоянным контролем, и появляются все новые способы такого контроля, происходит оценка легальности нахождения в стране. Нилов привел в пример созданный не так давно реестр контролируемых лиц.

Дети обязаны сдать тест на знание русского языка, чтобы они могли получать знания, — сказал парламентарий. — Но и нормативно-правовые акты — это необходимая составляющая, чтобы полноценный механизм контроля работал.

Нилов напомнил, что подобную систему еще до принятия правительственного постановления ввела Москва.

Это делали в интересах нашей безопасности, и правильно делали, — подытожил депутат.

