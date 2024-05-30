Школы Ялты получают новое оборудование

Всего в Крыму в 2024 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию новых мест дополнительного образования принимают участие 191 образовательная организация, в которых будут организованы программы по следующим направленностям: естественнонаучная; социально-гуманитарная; техническая; туристско-краеведческая; физкультурно-спортивная; художественная. Так, в рамках реализации данного проекта, ялтинские школы №2 и №6 уже получили витрины для школьного музея. В ЯСШ №11 поступила часть оборудования для создания баскетбольного клуба, а в Ливадийскую школу – новые рюкзаки, карематы и походная кухня для организации программы «Введение в туризм». До сентября планируется поставка детской телестудии «Жемчужина детства» в ялтинскую среднюю школу-коллегиум №1, оборудования для футбольного клуба в ЯСШ №7 и волейбольного клуба для ЯСШ №12.

В рамках другого проекта — «Цифровая образовательная среда», ялтинские школы №4 и №8, Кореизская и Никитская получили по 28 ноутбуков, по 3 видеокамеры и по 1 МФУ. До начала нового 2024-2025 учебного года в указанные школы будет поставлено еще по 2 телевизора и по 1 LED-панели.

В три новых центра допобразования «Точка Роста», а также в новый кванториум поставят принтеры, сканеры, ноутбуки, цифровые лаборатории по химии, биологии и физике, образовательные наборы для изучения робототехнических систем. Там же появятся новые учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием лаборатории, медиазоны. Отремонтированные помещения станут многофункциональным пространством для развития, воспитания и обучения детей.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта