Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Образование в Крыму | Школы Ялты получают новое оборудование
актуально в республике
Школы Ялты получают новое оборудование

Школы Ялты получают новое оборудование

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 14:19 30.05.2024

В рамках реализации нацпроекта «Образование» семь школ получают новое оборудование, в трёх планируются к открытию «Точки роста» и ещё в одной — кванториум.

Оснащаем школы, пока детки на каникулах. Сразу семь образовательных организаций улучшают матчасть по федеральному проекту «Успех каждого ребёнка», реализуемого в рамках национального проекта «Образование».  И в рамках того же нацпроекта открываем ещё три «Точки роста» — в Ливадийской, Краснокаменской и Симеизской школах, а также кванториум в «Школе будущего» — второй в регионе. Первый, напомню, 2 года назад появился в школе-лицее №9», — сообщила глава администрации Янина Павленко. 

Всего в Крыму в 2024 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию новых мест дополнительного образования принимают участие 191 образовательная организация, в которых будут организованы программы по следующим направленностям: естественнонаучная; социально-гуманитарная; техническая; туристско-краеведческая; физкультурно-спортивная; художественная.  Так, в рамках реализации данного проекта, ялтинские школы №2 и №6 уже получили витрины для школьного музея. В ЯСШ №11 поступила часть оборудования для создания баскетбольного клуба, а в Ливадийскую школу – новые рюкзаки, карематы и походная кухня для организации программы «Введение в туризм». До сентября планируется поставка детской телестудии «Жемчужина детства» в ялтинскую среднюю школу-коллегиум №1, оборудования для футбольного клуба в ЯСШ №7 и волейбольного клуба для ЯСШ №12.

Узнайте больше:  "Для выпускников - это новая страница в жизни" - Сергей Аксёнов

В рамках другого проекта — «Цифровая образовательная среда», ялтинские школы №4 и №8, Кореизская и Никитская получили по 28 ноутбуков, по 3 видеокамеры и по 1 МФУ. До начала нового 2024-2025 учебного года в указанные школы будет поставлено еще по 2 телевизора и по 1 LED-панели.

В три новых центра допобразования «Точка Роста», а также в новый кванториум поставят принтеры, сканеры, ноутбуки, цифровые лаборатории по химии, биологии и физике, образовательные наборы для изучения робототехнических систем. Там же появятся новые учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием лаборатории, медиазоны. Отремонтированные помещения станут многофункциональным пространством для развития, воспитания и обучения детей.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: образование в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
образование в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.