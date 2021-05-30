Сход грунта на пути парализовал железнодорожное сообщение с Севастополем

Подмыв и сход грунта на железнодорожные пути стали причиной утреннего сбоя в расписании электропоездов на Севастополь. По информации Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) ЧП случилось на перегоне «Почтовое – Чистенькое», ближе к Бахчисараю.

Утром 30 мая три рейса пригородных поездов по маршруту «Симферополь – Севастополь» были задержаны по техническим причинам, – отметили в ЮППК.

Интересно, что электричка из Севастополя отправлением в 7:35 с часовым опозданием, в 10 утра все-таки добралась до Симферополя, а вот три электропоезда из крымской столицы уже не могли проехать аварийный участок.

К 12 часам грунт был убран с железнодорожного полотна, движение электропоездов восстановлено.