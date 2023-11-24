Сходил в гости… лишился 700 долларов. Случай в Керчи

В полицию Керчи обратился местный житель с заявлением о краже из его кошелька 700 долларов США после… посещения гостей. Со слов заявителя, нанесенный ущерб составляет более 50 тысяч рублей.

В ходе проведения следственных действий сотрудниками полиции установлена подозреваемая 46-летняя уроженка соседнего региона. В день кражи в гости к ним с подругой приехал общий знакомый, с которыми они распивали спиртное, после чего злоумышленница увидела, что у её гостя имеются денежные средства в иностранной валюте, которые последняя похитила из мужского портмоне. Деньги потратила на личные нужды, — рассказали в МВД по РК.

Отметим, что суд откровенно пожалел «любительницу зелени». По ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража с причинением значительного ущерба гражданину») максимальная планка наказание – 5 лет лишения свободы. Суд определил минимальный срок — лишение свободы сроком 6 месяцев.