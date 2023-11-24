Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Сходил в гости… лишился 700 долларов. Случай в Керчи
актуально в республике
Сходил в гости… лишился 700 долларов. Случай в Керчи
Фото: МВД по РК

Сходил в гости… лишился 700 долларов. Случай в Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:59 24.11.2023

В полицию Керчи обратился местный житель с заявлением о краже из его кошелька 700 долларов США после… посещения гостей. Со слов заявителя, нанесенный ущерб составляет более 50 тысяч рублей.

В ходе проведения следственных действий сотрудниками полиции установлена подозреваемая 46-летняя уроженка соседнего региона. В день кражи в гости к ним с подругой приехал общий знакомый, с которыми они распивали спиртное, после чего злоумышленница увидела, что у её гостя имеются денежные средства в иностранной валюте, которые последняя похитила из мужского портмоне. Деньги потратила на личные нужды, — рассказали в МВД по РК.

Отметим, что суд откровенно пожалел «любительницу зелени». По ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража с причинением значительного ущерба гражданину») максимальная планка наказание – 5 лет лишения свободы. Суд определил минимальный срок — лишение свободы сроком 6 месяцев.

Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.