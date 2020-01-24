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Сходила за водичкой... Тренер по йоге из Крыма выиграла миллион рублей

Сходила за водичкой… Тренер по йоге из Крыма выиграла миллион рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:21 24.01.2020

Татьяна Сирота* — тренер по йоге из Крыма — свой счастливый лотерейный билет 1317-го тиража «Русского лото» купила, путешествуя по Адыгее, в одном из местных магазинов. Испытать удачу ей посоветовал отец — давний поклонник этого развлечения.

Я отправила фотографию билета папе. Он смотрел розыгрыш по телевизору и сверял числа. После программы позвонил и сказал, что билет выигрышный, — цитирует пресс-служба «Столото» любимицу фортуны. — Вечером проверила результаты в интернете. Когда увидела миллион, от счастья по телу побежали мурашки.

Татьяна по профессии учитель математики, преподавала в школе. На протяжении 15 лет занималась йогой. Не так давно в корне поменяла образ жизни: окончила курсы и превратила хобби в любимую работу. Сейчас Татьяна инструктор по йоге.

На выигрыш крымчанка сделает ремонт в родительском доме, а себе купит автомобиль.

* Фото публикуется с разрешения победительницы

Сходила за водичкой... Тренер по йоге из Крыма выиграла миллион рублей

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