Сходила за водичкой… Тренер по йоге из Крыма выиграла миллион рублей

Татьяна Сирота* — тренер по йоге из Крыма — свой счастливый лотерейный билет 1317-го тиража «Русского лото» купила, путешествуя по Адыгее, в одном из местных магазинов. Испытать удачу ей посоветовал отец — давний поклонник этого развлечения.

Я отправила фотографию билета папе. Он смотрел розыгрыш по телевизору и сверял числа. После программы позвонил и сказал, что билет выигрышный, — цитирует пресс-служба «Столото» любимицу фортуны. — Вечером проверила результаты в интернете. Когда увидела миллион, от счастья по телу побежали мурашки.

Татьяна по профессии учитель математики, преподавала в школе. На протяжении 15 лет занималась йогой. Не так давно в корне поменяла образ жизни: окончила курсы и превратила хобби в любимую работу. Сейчас Татьяна инструктор по йоге.

На выигрыш крымчанка сделает ремонт в родительском доме, а себе купит автомобиль.