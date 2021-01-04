Шок: в Бахчисарае «папаша» задушил полуторагодовалую дочь. Говорит: «плохо себя вела»

23-летний крымчанин задержан по подозрению в убийстве малолетней дочки. По данным Следственного комитета, преступление было совершено в Бахчисарае 2 января.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии), — сообщили в Следкоме.

Днем 3 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из домов в Бахчисарае обнаружено тело девочки в возрасте 1,5 лет.

На место незамедлительно выехали руководство и опытные следователи следственного отдела по Бахчисарайскому району, следователи-криминалисты управления криминалистики Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Проведен тщательный осмотр места происшествия, внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали, — рассказали следователи.

Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения. В ходе грамотно выстроенной совместной работы следователей Следственного комитета России и оперативных сотрудников МВД от отца погибшей девочки получена явка с повинной о совершении им в отношении ребенка убийства.

Установлено, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, совершил ее убийство. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. После совершения убийства придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой.

В настоящее время 23-летний мужчина задержан. При допросе в качестве подозреваемого он полностью подтвердил обстоятельства совершенного им преступления. В настоящее время следствие готовится предъявить ему обвинение по вышеуказанной статье УК РФ и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжается работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенно преступления и сбор доказательственной базы. Также в рамках следствия будет дана оценка обстановке в семье и действиям уполномоченных лиц служб профилактики, — уточнили в Следственном комитете.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Отметим, что прокуратура Республики Крым взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства малолетней девочки в Бахчисарае. Кроме того, организована проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних. По результатам проведенной проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.