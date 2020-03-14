Шопинг, который всегда с тобой, или о пользе мобильных приложений для электронной коммерции

Прогресс не стоит на месте. Первые Интернет-магазины появились в середине 90-х и… торговали книгами. Сейчас число электронных площадок онлайн-торговли исчисляется тысячами. Купить в Сети можно все, что угодно: от продуктов питания до косметики, от запчастей до одежды, от стройматериалов до ювелирных украшений… Как говорится, спрос рождает предложение. А он на Интернет-магазины есть. Шопинг, не выходя из дома, есть ли что-то удобнее? Есть. Шопинг, который всегда с тобой. В этом секрет популярность мобильных приложений для электронной коммерции.

Подробнее о е-коммерции и мобильных решениях для клиентов – по ссылке https://agilie.com/en/services/e-commerce-solutions. Пока же просто поразимся простому факту: за 25 с небольшим лет развитие информационных технологий прошло путь от первой виртуальной покупки (оплаченной при доставке) до заказов товаров и услуг по телефону из любой точки планеты (с оплатой электронными же деньгами).

Компании-разработчики программ и устройств для е-коммерции не стоят на месте. Ежегодно появляются все новые и новые сайты и приложения. Причем без ограничений по программному обеспечению, для, практически, любых устройств (от ноутбуков до айфонов и планшетов). И дело не в дизайне, а в сервисе и создании новых каналов для продаж в Сети.

Рост числа «виртуальных», электронных продаж объясняется просто. Среди основных причин:

Привлекательные цены. Это объясняется минимизацией числа посредников и дополнительных затрат в линейке «производитель – покупатель».

Экономия времени клиентов. Не надо никуда ехать, ходить по торговым залам, искать нужное. Все – в одной точке, в одном мониторе… на диване.

Широкий ассортимент и удобство выбора. В магазине, так или иначе, мы «играем» по правилам мерчендайзеров и менеджеров торговых залов, а в Сети, а странице продающего сайта можно спокойно изучить каталог, ознакомиться с акциями, проверить скидки, просто спокойно выбрать нужное (без лишних трат).

На самом деле, в пользу Интернет-магазинов говорит намного больше. Даже пандемия коронавируса скажется на заполняемости Торговых центров (со знаком «Минус») и посещаемости сайтов-«продажников» (со знаком «плюс»). Но главное в этом технологическом рывке – мобильность. Именно мобильность перестала быть технической дефиницией, а определяет стиль жизни. Заказывать товары и услуги можно из любой точки мира. Общество потребления? Нет, общество быстрых решений и 25-часовых суток.

Что позволяет электронная коммерция бизнесу? Все ту же мобильность, широкий охват клиентов, быстрое реагирование на растущие и изменяющиеся запросы. Кроме того: прямое взаимодействие с потребителями, общение с клиентами (наверное, не осталось подобных сервисов без функций онлайн-консультаций специалистов-экспертов и обратного звонка менеджера по продажам). А еще? Конечно же, обеспечение объемов продаж, развитие площадки для рекламы, расширение инновационных ресурсов маркетинга.

А потребителю? Чем помогают ему все новые (и постоянно обновляемые) мобильные приложения для е-коммерции? Во-первых, не быть привязанному к «исходной точке» ПК или ноутбука, Wi-Fi, наконец. Все операционные исходные ресурсы — всегда с собой. Во-вторых, это создание Личного кабинета, со всеми вытекающими бонусами: от скидок и участия в программах лояльности, до возможности сравнивать, комментировать товары и услуги, руководствоваться комментариями других пользователей. Ваше приложение в вашем Личном кабинете – еще и надежный интерактивный источник информации. В-третьих, это покупка «в один клик»¸еще и на условиях анонимности. Шопинг без затраты времени, нервов, без лишнего и ненужного общения, без дополнительной и вредной информации, что может быть удобнее?

Страхи и опасения… Куда же без них. Развитие онлайн-продаж непроизвольно породило случаи мошенничества. Знакомая история: перечислили деньги, а товар либо вообще не пришел, либо на все сто не соответствует ни ожиданиям, ни рекламным фото на «чудо-сайте»? Совет прост. Обращайтесь на проверенные площадки е-коммерции, покупайте в Интернет-магазинах с репутацией и историей, пользуйтесь надежными приложениями, исключающими утечки персональных данных.

Буквально четыре примера-совета под финал. Приложение Яндекс.Маркет позволяет не только выбрать товар, создать собственную (сравнительную) базу данных, но и используя QR-код товара, узнать, где именно его можно приобрести по лучшей цене. Приложение ZenMall обрабатывает данные всех известных Интернет-магазинов и мгновенно выдает самый выгодный и безопасный вариант покупки. Приложение Wizee Шопинг – типичная шпаргалка для шопоголиков, подсказка по брендам и местам их продаж. Ну а приложение Lyst – объемистый, но компактный агрегатор онлайн-магазинов. На самом деле, таких мобильных помощников – сотни, выбирайте на свой вкус. Главное, чтобы Интернет-шопинг был в радость.