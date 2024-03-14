«Шпаргалка», которая пригодится 15,16 и 17 марта: правила голосования на выборах Президента России

17 марта 2024 года состоятся выборы Президента России. Голосование на них пройдет в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

Материал ТАСС о правилах организации и проведения выборов Главы государства поможет гражданам все сделать правильно.

Основные законодательные акты.

Подготовка и проведение выборов Главы российского государства регулируются Конституцией РФ, федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года и «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года. Организацию президентских выборов в России осуществляют Центральная избирательная комиссия (ЦИК), избирательные комиссии субъектов РФ, территориальные (районные, городские и другие) и участковые избиркомы.

Общие принципы избирательного права.

Выборы проводятся тайным голосованием на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 2002 года, такое право гарантировано независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и социального положения, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать граждан голосовать за кого-либо из кандидатов, а также препятствовать свободному волеизъявлению избирателей.

Кто имеет право голосовать.

Принимать участие в выборах может любой гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. По данным на 1 января 2024 года, Центризбирком зарегистрировал в России и за ее пределами 112 309 947 избирателей, включая граждан, зарегистрированных в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. На выборах 2018 года были зарегистрированы 109 008 428 человек, явка составила 67,54%.

Многодневное голосование.

Впервые в истории президентских выборов в РФ голосование на них пройдет в течение трех дней. Соответствующая законодательная норма была закреплена в законе «О выборах Президента Российской Федерации» 14 марта 2022 года. Решение о проведении голосования в течение нескольких дней, но не более трех, принимает Центральная избирательная комиссия РФ.

8 декабря 2023 года Центризбирком постановил «в целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан» провести голосование на выборах Президента РФ, назначенных на 17 марта 2024 года, в течение нескольких дней подряд — 15, 16 и 17 марта.

Досрочное голосование.

Избирательное законодательство разрешает проведение досрочного голосования на участках в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, а также в странах, где нет российских представительств. За 20 дней до выборов могут проголосовать сотрудники полярных станций, экипажи судов, находящихся в плавании, жители труднодоступных и удаленных районов. За 15 дней возможно проведение досрочного голосования на избирательных участках, образованных за рубежом. Кроме того, за 15 дней до основных выборов может быть разрешено досрочное голосование группам избирателей, которые находятся «в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено».

14 марта 2024 года председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в 42 регионах проголосовали досрочно свыше 2 млн. избирателей.

На выборах 2018 года, по данным ЦИК, в досрочном голосовании приняли участие 268 163 человека.

Организация голосования.

В день выборов граждане могут проголосовать на избирательных участках по месту жительства и по месту фактического нахождения с 08:00 до 20:00 часов по местному времени. На территории участков, где расположены предприятия с непрерывным циклом работы (например, ведущейся вахтовым методом), разрешено начинать голосование на два часа раньше. По информации главы ЦИК Эллы Памфиловой, для голосования на выборах Президента РФ подготовлено свыше 94 тыс. избирательных участков, 91 401 участок образован в общем порядке, 2 538 созданы в местах временного пребывания.

Для того, чтобы проголосовать по месту фактического пребывания, граждане могут использовать механизм «Мобильный избиратель», который уже применялся на президентских выборах в 2018 года. Для участия в системе необходимо было до 11 марта подать соответствующее заявление в участковые или территориальные избиркомы, многофункциональные центры, а также через интернет-портал госуслуг. После одобрения заявки такие избиратели исключаются из списков по месту регистрации. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, заявления на использование механизма «Мобильный избиратель» подали 5 195 348 человек.

Для граждан, которые по уважительным причинам не могут прибыть на избирательный участок (в силу возраста, по состоянию здоровья), участковые избиркомы обеспечивают возможность проголосовать на дому. Избиратели, которые в дни выборов будут находиться на лечении в стационаре, в санаториях и домах отдыха, на вокзалах или аэропортах, в СИЗО и др., могут проголосовать на участках, специально образованных в местах временного пребывания граждан. В 2018 году вне помещений для голосования в выборах приняли участие 4 822 007 человек (6,55%). На избирательных участках, расположенных на вокзалах и в аэропортах, проголосовали более 19,1 тыс. человек.

Голосование военнослужащих проходит либо на общих избирательных участках (в этом случае в состав избиркома входит и представитель воинской части), либо на участках, образованных на территории части.

Голосование за рубежом организуют на территории российских диппредставительств, консульских учреждений, воинских частей. 11 марта 2024 года член ЦИК Павел Андреев сообщил, что голосование на выборах Президента РФ за рубежом будет проходить на 295 избирательных участках в 144 странах и в городе Байконуре. В 2018 году из 1 889 359 зарегистрированных избирателей, находившихся за границей, в выборах Президента России приняли участие 484 275 человек (25,63% от общего числа избирателей, проживающих за рубежом).

Бюллетени.

Для голосования используется избирательный бюллетень — официальный документ (бланк), содержащий фамилии кандидатов на выборную должность и сведения о них. Бюллетень выдается избирателям в день голосования по предъявлению паспорта гражданина РФ или заменяющего его документа. 8 ноября 2023 года Центризбирком утвердил количество бюллетеней для выборов Президента РФ — 113 574 550 штук. В 2018 году было напечатано 111 425 443 бюллетеня.

Несколько участков будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), при использовании которых голоса подсчитываются автоматически. В ходе президентских выборов 2024 года планируется использовать свыше 13,8 тыс. КОИБ. Этими комплексами будут оборудованы более 15% избирательных участков в стране. На выборах Президента 2018 года КОИБ были оборудованы более 12% участков в 81 субъекте РФ.

Дистанционное электронное голосование.

В 2024 году на выборах Президента РФ впервые будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Такая форма голосования впервые была использована в 2019 году в Москве в качестве эксперимента, с 2020 года ДЭГ стал применяться на других выборах в РФ. Закон о единых правилах дистанционного электронного голосования был подписан 14 марта 2022 года.

20 декабря 2023 года Центризбирком постановил провести ДЭГ на выборах главы государства в 29 регионах, в том числе в Москве. На федеральной платформе ДЭГ пройдет в 28 субъектах: в республиках Карелия, Крым, Чувашия, в Алтайском, Камчатском, Пермском краях, в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской, Ярославской областях, в Севастополе, а также Ненецком автономном округе. Из них только Вологодская область впервые примет участие в ДЭГ.

По данным ЦИК, заявления на участие в ДЭГ подали 4 786 582 избирателя.

Агитация, представители СМИ.

При многодневном голосовании т. н. день тишины (запрет на агитацию накануне выборов) не предусмотрен. При этом проведение агитации в дни голосования запрещено. Предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 по местному времени первого дня голосования — 15 марта 2024 года.

На избирательном участке могут присутствовать заранее аккредитованные журналисты. Закон разрешает представителям СМИ и наблюдателям производить фото- и видеосъемку в местах для голосования, предварительно уведомив об этом членов избирательной комиссии.

14 марта 2024 года председатель ЦИК сообщила, что для работы на избирательных участках по стране аккредитованы 12 645 представителей от 24 580 СМИ. На выборах 2018 года для работы на участках в день голосования были аккредитованы почти 13 тыс. сотрудников 2 416 российских СМИ.

Участие наблюдателей, видеонаблюдение.

В ходе голосования на избирательных участках могут присутствовать общественные и международные наблюдатели. Они имеют право вести фото- и видеосъемку, наблюдать за подсчетом голосов, а также обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящих комиссиях или суде. Наблюдателей может направить каждый зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо, а также выдвинувшая кандидата партия. Кроме того, право назначать своих наблюдателей имеют субъекты общественного контроля — Общественная палата РФ, региональные общественные палаты и другие. Иностранные агенты, согласно решению пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2023 года, не могут быть наблюдателями на выборах.

На избирательных участках, а также в помещениях территориальных избиркомов при установлении ими итогов голосования по закону может вестись видеонаблюдение с трансляцией изображения через интернет. Согласно постановлению Центризбиркома «О порядке применения средств видеонаблюдения при проведении выборов Президента Российской Федерации» от 24 января 2024 года, трансляция изображения с избирательных участков будет доступна ЦИК России, избиркомам субъектов РФ, территориальным и участковым избирательным комиссиям, Минцифры России, членам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченному по правам человека в РФ, уполномоченным по правам человека в субъектах РФ, техническому оператору, а также зарегистрированным кандидатам, выдвинувшим их политическим партиям, представителям центров наблюдения за выборами и иным участникам избирательного процесса по решению ЦИК России.

Во время выборов 2018 года на избирательных участках работали 287 782 наблюдателя, из них 141 303 были назначены кандидатами и их доверенными лицами, 112 783 — субъектами общественного контроля, 33 696 — политическими партиями.

Установление итогов выборов.

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования.

ЦИК устанавливает общие результаты выборов в течение 10 дней после голосования.

Для победы на выборах в первом туре кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если же ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, то через 21 день проводится второй тур выборов. В нем участвуют два кандидата, получившие наибольшее число голосов в первом туре. Победитель определяется простым большинством голосов.

Выборы признаются несостоявшимися:

если голосование проводилось по одной кандидатуре и за соответствующего кандидата проголосовало менее 50% избирателей, принявших участие в голосовании;

если в основных выборах принимали участие два кандидата и ни один из них не получил более половины голосов избирателей;

если все кандидаты выбыли до проведения повторного голосования.

Центризбирком признает итоги выборов недействительными:

если допущенные при проведении голосования или установлении его итогов нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты выборов;

если итоги голосования признаны недействительными на участках, включающих не менее 25% от общего числа избирателей;

по решению суда.

В случае признания выборов несостоявшимися или недействительными Совет Федерации РФ назначает повторные выборы.

В Российской Федерации все президентские выборы были признаны состоявшимися. Второй тур проходил только один раз — на выборах 1996 года.

Финансирование выборов.

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента РФ, осуществляется за счет средств федерального бюджета. Распоряжается распределением этих средств Центральная избирательная комиссия РФ. На выборы 2018 года было израсходовано более 14,2 млрд рублей. Финансирование выборов Президента РФ в 2024 году составит 33,2 млрд рублей.

Каждый кандидат был обязан создать собственный избирательный фонд для финансирования своей кампании и открыть специальный счет в Сбербанке России. Счет может пополняться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы 400 млн рублей), за счет средств выдвинувшей его политической партии (не более 50%), а также добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно). В избирательные фонды кандидатов запрещено вносить пожертвования иностранцам и лицам без гражданства, международным и зарубежным организациям, российским юридическим лицам с иностранным участием (выше 30%), анонимным лицам, религиозным и благотворительным организациям и другими.

Инаугурация.

Согласно ст. 82 закона «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года, инаугурация избранного главы государства проходит «по истечении шести лет со дня вступления в должность президента РФ, избранного на предыдущих выборах» (в 2018 году инаугурация проводилась 7 мая). При проведении досрочного голосования, а также в случае, если были назначены повторные выборы, церемонию назначают на 30-й день со дня официального опубликования ЦИК РФ общих результатов выборов президента.

В соответствии со ст. 116 Конституции РФ Правительство России слагает свои полномочия перед избранным президентом страны в день инаугурации. При этом члены кабинета продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.