Штаб волонтёров «Мы вместе – Севастополь» ждёт добровольцев

Волонтерский штаб «Мы вместе – Севастополь» набирает добровольцев для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Привлекать немедицинских работников к доставке лекарств и продуктов амбулаторным больным накануне в ходе заседания оперштаба поручил губернатор Михаил Развожаев.

На сегодняшний день задействовано около 200 человек – это волонтеры доставки, кол-центра, волонтеры, помогающие медицинским организациям на своих личных автомобилях. Мы набираем волонтеров, которые будут помогать в доставке рецептурных лекарств, продуктовых наборов, приобретении продуктов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя штаба «Мы вместе – Севастополь» Викторию Кашлякову.

По её словам, штабу «Мы вместе» также требуются волонтеры с медицинским образованием для работы в поликлиниках и пунктах вакцинации, а также добровольцы с профильным образованием для оказания психологической и юридической помощи.

Штаб ждет всех желающих помогать по адресу улица Ленина, 39. Консультацию можно получить по телефону +7 (8692) 227-227.

Напомним, волонтерский штаб «Мы вместе – Севастополь» не прекращал работу с момента своего создания – с 25 марта 2020 года. За это время добровольцы приняли около 96 тысяч входящих звонков.