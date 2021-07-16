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Штат УМВД по городу Севастополю увеличат
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Штат УМВД по городу Севастополю увеличат

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:48 16.07.2021

В связи с демографическим приростом населения в Севастополе будет увеличен штат сотрудников Управления министерства внутренних дел. Такое решение принято по результатам встречи губернатора Михаила Развожаева с Министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым.

В летнем сезоне в УМВД по городу Севастополю традиционно приходит подкрепление из других регионов, но вопрос необходимо решать системно. Кроме того, до конца года планируется открытие полноценного районного отделения полиции в Инкермане, которое нужно укомплектовать сотрудниками, — отметил Михаил Развожаев.

Глава региона подчеркнул, что инициатива была поддержана и увеличение штата УМВД по городу Севастополю согласовано.

Также в ходе рабочей встречи губернатор и министр внутренних дел обсудили совместное использование АПК «Безопасный город».

Думаю, и по этому направлению хорошие новости не заставят себя долго ждать. Уже сейчас подключено 238 камер видеонаблюдения, а к концу года будет ещё 1000 камер. Мы подключаем камеры и передаём полиции доступ к сегменту видеоаналитики, возможности просмотра архива, что значительно сокращает сроки реагирования, в особенности в экстренных ситуациях, — добавил Развожаев. 

По инициативе начальника УМВД по г. Севастополю, генерал-майора полиции Павла Гищенко в дежурной части УМВД города уже создано подразделение, которое 24 часа в сутки мониторит ситуацию по информации с камер видеонаблюдения, что уже позволило пресечь десятки преступлений.

Штат УМВД по городу Севастополю увеличат

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