Штольни в Карантинной бухте Севастополя приводят в порядок

Во время прямого телеэфира 8 июня, отмечает «Севастопольская газета», к губернатору города обратились жители с вопросом о пригодности штолен, расположенных в районе Карантинной бухты, к укрытию населения. На следующий день туда с осмотром отправились директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин и сотрудники ГКУ «Спасательная служба Севастополя. Были расчищены подходы к штольням, разблокированы входные двери, проведен анализ состава воздуха.

В ближайшее время помещения будут приведены в готовность к приему укрываемых и назначены лица, ответственные за их содержание, —говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Помещения решено использовать в системе гражданской обороны Севастополя.