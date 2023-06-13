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Штольни в Карантинной бухте Севастополя приводят в порядок
фото: Департамент общественной безопасности Севастополя

Штольни в Карантинной бухте Севастополя приводят в порядок

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:00 13.06.2023

Во время прямого телеэфира 8 июня, отмечает «Севастопольская газета», к губернатору города обратились жители с вопросом о пригодности штолен, расположенных в районе Карантинной бухты, к укрытию населения. На следующий день туда с осмотром отправились директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин и сотрудники ГКУ «Спасательная служба Севастополя. Были расчищены подходы к штольням, разблокированы входные двери, проведен анализ состава воздуха.

В ближайшее время помещения будут приведены в готовность к приему укрываемых и назначены лица, ответственные за их содержание, —говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Штольни в Карантинной бухте Севастополя приводят в порядок

фото: Департамент общественной безопасности Севастополя

Помещения решено использовать в системе гражданской обороны Севастополя.

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