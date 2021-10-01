Шторм в Керчи: волны затопили часть городской набережной

Сильный ветер гуляет по Керчи вторые сутки. Сегодня он ничуть не успокаивается. В городе падают ветки и целые деревья, передает Керчь .ФМ. Издание также показало, что творится на набережной. Ее захлестывают волны.

Цвет воды очень темный, волны – огромные. Разбиваясь о причал, вода поднимается на несколько метров. Из-за этого мокрые даже дорожки, вода достигает фонтана в районе второго Морского переулка. Ближе к колесу обозрения полностью затоплена бетонная часть набережной до парапета. Волны перекидываются даже через парапет, и соленая вода вместе с водорослями доходит до зеленой зоны, — отмечает издание.

Людей у моря немного, но все же есть желающие, прогуливающиеся по набережной либо наблюдают из авто буйство стихии.

По данным МЧС, сильный ветер в Крыму не утихнет и в выходные. Подробнее о погоде на полуострове — на КрымМЕТЕО .