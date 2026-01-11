Шторм в Крыму: контролировать процесс ликвидации последствий будет прокуратура

Прокуроры контролируют своевременность принятия мер по ликвидации подтопления территорий домовладений, падения деревьев, повреждения кровли и подпорной стены, — сказано в сообщении.

В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.

Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.

К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.

При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.

источник: РИА Новости Крым