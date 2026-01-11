Прямо сейчас:
Шторм в Крыму: контролировать процесс ликвидации последствий будет прокуратура
Шторм в Крыму: контролировать процесс ликвидации последствий будет прокуратура

11.01.2026

Прокуратура Крыма проконтролирует своевременное и качественное устранение последствий непогоды в регионах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Отмечается, что прокурор республики Олег Камшилов поручил организовать надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.

Прокуроры контролируют своевременность принятия мер по ликвидации подтопления территорий домовладений, падения деревьев, повреждения кровли и подпорной стены, — сказано в сообщении.

В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.

Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.

К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.

При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.

источник: РИА Новости Крым 

