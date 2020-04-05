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Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 5 и 6 апреля
Фото: 82.mchs.gov.ru

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 5 и 6 апреля

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:04 05.04.2020

Главное управление МЧС России по Республике Крым сообщает: во второй половине дня в воскресенье и в понедельник ожидается усиление ветра. Объявлено штормовое предупреждение.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня и до конца суток 5 апреля, сутки 6 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, — отметили в ГУ МЧС по РК.

В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

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Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 5 и 6 апреля

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