Штраф 500 рублей — за госномера без флага России будут наказывать

Штраф в размере 500 рублей грозит автовладельцам за езду с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России. Соответствующую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
Как отметили в ведомстве, 1 января 2025 года вступили в силу изменения в ГОСТ, согласно которым на государственных регистрационных знаках обязательно должен быть размещен российский триколор.
С этой даты госзнаки выдаются только с флагом РФ. За эксплуатацию транспортного средства с нестандартными госномерами предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
В ГАИ Крыма при этом уточнили, что новые требования распространяются только на транспортные средства, которые были поставлены на учет после 1 января 2025 года. Автовладельцам, поставившим свои машины на учет и получившим госномера без триколора до этой даты, штрафы не грозят.
Законодательство не обязывает менять такие госномера на новые, замена – это уже собственное желание владельцев транспортных средств. Привлекать к административной ответственности таких автовладельцев не будут, — добавили в ведомстве.
источник: РИА Новости Крым
