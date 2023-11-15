Штраф «за ремень» в Симферополе — реальность. Где установлены камеры, фиксирующие это нарушение

В Симферополе появились камеры, которые фиксируют нарушение правил применения ремня безопасности и мотошлемов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК.

Всего в столице Крыма камеры, фиксирующие такое нарушение, установлены на девяти участках:

проспект Победы – улица Кечкеметская;

перекрёсток улиц Севастопольская – улицы Объездная;

перекрёсток улицы Евпаторийское шоссе – улицы Леси Украинки – переулок Персиковый;

перекрёсток улицы Кирова – улицы Самокиша;

перекрёсток улицы Гагарина – улицы Гайдара;

перекрёсток улицы Героев Сталинграда – улицы Маршала Василевского;

перекрёсток улицы Гагарина – улицы Ким;

восточный обход Симферополя 6-й километр;

восточный обход Симферополя 7-й километр.

Отметим, что и на трассе «Таврида» можно «заработать» штраф «за ремень». Два устройства фотофиксации появились на трассе «Таврида» от Симферополя в направлении Севастополя. От Симферополя до Керчи также установлено три камеры.

Напомним, что за не пристегнутый ремень безопасности (и водителя, и пассажира) предусмотрен штраф в размете тысячи рублей. При уплате в течение 20 дней с даты вынесения постановления можно заплатить 50% от этой суммы, то есть 500 рублей.

Дорожный комплекс фотофиксации делает до 25 фото в секунду и отправляет их на сервер ГИБДД. Там материалы изучает компьютерная программа, которая натренирована определять на фото руль, руки и ремень безопасности. Если ремня на снимках не видно, компьютер формирует материал о нарушении ПДД.