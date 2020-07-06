Штрафуют, однако... За что придется заплатить владельцам дач в 2020 году

Сейчас самый разгар дачного сезона. Из-за пандемии короновируса и закрытия границ загородный отдых стал особенно популярен, ведь вариантов провести летний отпуск сегодня немного. Владельцы частных домов и участков активно приводят свои владения в порядок — делают ремонт, красят, утепляют и украшают. Однако, отмечают эксперты РБК-Недвижимость , многие не подозревают, что за неправильно разожженный костер, дом с «не тем» количеством этажей или наличие определенных растений на участке придется заплатить внушительную сумму.

Юристы и аналитики оценили, на сколько и за что этим летом могут быть оштрафованы владельцы дач.

До 1 миллиона рублей за скважины

С 2020 года садовые товарищества обязали получать лицензию на скважины общего пользования. Стоимость такого документа составляет 7,5 тыс. руб. Штраф для нарушителей достигает 1 млн руб. Однако гражданам, у которых скважина расположена на собственном участке, необходимо получить лицензию лишь в случае, если из нее добывается более 100 кубометров воды в сутки.

До 4 тысяч рублей за шашлык

Владельцев дачных участков также могут оштрафовать, например, за несоблюдение противопожарных требований. Не следует пренебрегать ограничениями, вводимыми во время особенно жарких дней — не разводить костры, не сжигать мусор, советует юрист практики «Разрешение споров» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Виктория Велюга. Она отметила, что даже излюбленные шашлыки должны готовиться с использованием мангала — не на открытом огне.

Стоит приобрести огнетушители и иметь запас воды непосредственно на участке для возможности предотвратить пожар. Штраф за нарушение противопожарных требований для гражданина определен в размере до 4 тыс. руб., — пояснила юрист.

До 5 тысяч рублей за борщевик

За то, что собственники дач в Московской области не удалили со своего земельного участка борщевик Сосновского, можно получить предупреждение, а затем административный штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., рассказала адвокат Наталья Тарасова. Она уточнила, что такое растение может достигать 2 м и оставлять сильнейшие ожоги на коже, поэтому в 2018 году было принято ввести штрафы за его наличие в частных владениях. С 2020 года норма распространяется на собственников земли по всей России.

До 20 тысяч рублей за нецелевое использование

За использование дачного участка не в соответствии с категорией земель также придется заплатить. В случае если определена кадастровая стоимость, то от нее придется заплатить от 0,5% до 1%, а если нет, то штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., пояснила Тарасова.

До 50 тысяч рублей за мусор

Захламление земельного участка также предусматривает ответственность — наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб., отметила адвокат. Также дачники могут быть оштрафованы за нарушение вида улицы рядом со своим забором. К примеру, владельцев загородного жилья могут привлечь к ответственности, если у их заборы лежит куча песка или щебня.

На уровне регионов и муниципалитетов перечень нарушений и санкции могут отличаться. Собственнику дачи надлежит уточнять правила на местном уровне, — пояснили в юридическом отделе риелторской компании Penny Lane Realty.

До 5 тысяч рублей за самовольную постройку

Возведение самовольной постройки является одним из самых популярных нарушений среди дачников. Для граждан штраф за такие строения на участках составляет от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

Самовольной является постройка, возведенная или созданная на чужом земельном участке, либо на участке, использование которого не допускало ее возведения, либо без необходимых согласований или разрешений, либо с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Для признания постройки самовольной и принятия решения о ее сносе достаточно одного из этих нарушений. Административная ответственность: от предупреждения до демонтажа самовольной постройки, — напомнила Тарасова.

По решению главы СНТ за домашних животных

Если участок находится в садовом товариществе, то уставом СНТ и решениями общего собрания владельцев участков могут быть предусмотрены специфические санкции, пояснила адвокат. По ее словам, собственника могут оштрафовать за порчу имущества или даже разведение домашних животных, которые мешают членам товарищества.

Владелец питомцев сначала получит предупреждение от председателя СНТ, его обяжут выполнить ряд мероприятий по устранению причин возникновения претензии. Решить возникшую проблему обычно получается путем обращения к председателю СНТ. Если соседи направят претензию в муниципалитет, власти выделят специалиста для оценки ситуации. Жалобы удовлетворяют, но не всегда, так как отдельные граждане могут направлять претензии «из вредности». Если объективно установить нарушение правил невозможно, дальнейшие жалобы от недовольного соседа будут игнорироваться, — объяснила Тарасова.

До 5 тысяч рублей за несоблюдение дистанции

С 2020 года между жилыми домами, построенными из негорючего материала, должно быть расстояние не менее 6 м. Жилой дом должен располагаться в 3 м от забора, а хозяйственные постройки — в 1 м. Туалет должен размещаться в 12 м от жилого дома и в 8 м от колодца. Если дистанция не соблюдается, то дачника могут оштрафовать на 5 тыс. руб.

До 40% от прибыли за продажу овощей

В 2020 году за уклонение от уплаты налогов, полученных с доходов от реализации овощей, выращенных на даче, могут оштрафовать до 40% с незаконно полученной суммы. За незаконное ведение коммерческой деятельности размер штрафа составит от 500 до 2 тыс. руб. Для того чтобы доказать коммерческую деятельность, нужны факты реализации выращенных овощей или косвенные признаки предпринимательства, которыми могут служить объемы производства сельскохозяйственной продукции.

Источник: РБК-Недвижимость