Штрафы, штрафы, штрафы: чем грозят дачникам законодатели

Во многих поселках или СНТ встречаются заброшенные участки. Если там стоит ветхий дом, туда могут поселиться бомжи, а сорняки перебраться за забор к соседям. Изменить ситуацию с таким положением дел призван закон о внесении изменений в Земельный кодекс, который вступит в силу 1 марта 2025 года. По каким признакам можно понять, что земельный участок не используется, а также что нужно сделать, чтобы его освоить, уточнили в подготовленных проектах постановлений кабмина. Как еще собственникам земли порекомендовали позаботиться о своем имуществе и что последует, если этого не сделать, разбиралась «Парламентская газета».

«Заброшкам» — бой

Несколько лет назад в России занялись проблемой заброшенных участков, чтобы привлечь к ответственности их нерадивых собственников. В том числе тех, кто купил землю, когда она была дешевая и ждет, когда ее можно продать подороже, но не использует участок по назначению. Стоит ли удивляется, что рядом с ухоженными домами и дачами появляются заброшенные и заросшие сорняками и кустами.

Заставить беспечных хозяев навести порядок на участке поможет закон, который вступит в силу 1 марта 2025 года. Авторы пояснили, что понимается под освоением земельного участка из состава земель населенных пунктов. Кроме того, кабмин подготовил два проекта постановлений, благодаря которым сотрудники Росреестра смогут разобраться, используется ли земля по назначению, и что нужно сделать собственнику, чтобы правильно освоить свои сотки.

В частности, в первом документе уточнили, каковы признаки неиспользования земельных участков. К примеру, если там больше двух лет нет фундамента здания или строения, для строительства которых предназначен земельный участок.

Также таким признаком станет и отсутствие «на земельном участке в течение пяти и более лет здания или строения, для строительства которых предназначен участок и в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав на такие здания или строения», говорится в проекте постановления.

Основанием для внимания к участку со стороны Россреестра станет и ситуация, если дом есть, но хозяева долго не приезжают. А тем временем жилье ветшает и разрушается: больше пяти лет в наличии «повреждение крыши, стен, фундамента», выбиты стекла в окнах, или их нет вовсе. Захламление участка больше чем наполовину тоже станет признаком неиспользования земли.

Не прихватить в охапке ценность

Во втором проекте постановления сказано, что нужно сделать, чтобы освоить земельный участок. В частности, освободить его от хлама и мусора, осушить землю, если она заболочена, и, напротив, увлажнить, если излишне иссушена.

Также нужно избавиться от древесно-кустарниковой растительности, сорных растений, конечно, не трогая деревья и насаждения, выращенные для благоустройства и озеленения земельного участка. При этом не должны пострадать «объекты растительного мира, виды которых занесены в Красную книгу России или региональные». Ведь это может привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания соответствующих видов животных или растений, подчеркнули авторы проекта постановления. Поэтому, освобождая сотки от сорных растений, нельзя уничтожать краснокнижные подснежник, ландыш или желтый ирис, которые могли вырасти за несколько лет отсутствия хозяев. За такие действия могут серьезно наказать.

В октябре 2023 года в России вступил в силу закон, согласно которому ввели уголовную ответственность за уничтожение, сбор, хранение, незаконное приобретение, продажу и перевозку особо ценных растений и грибов, которые внесены в Красную книгу России или региональные, напомнила в беседе с «Парламентской газетой» юрист организации «Московский союз садоводов» Полина Тришина. Наказание за уничтожение редких растений, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами, составляет до пяти тысяч для граждан, до 20 тысяч для должностных лиц и до одного миллиона для компаний.

Чтобы не было мучительно больно

Когда человек приобретает участок, он должен понимать, что собственность накладывает определенную ответственность, считает Полина Тришина.

Самым главным итогом неиспользования или неосвоения земельного участка может стать его изъятие в судебном порядке у нерадивого собственника, — подчеркнула юрист.

И если территория не используется по назначению, указанному в документах на землю, в течение трех лет и возведенные на ней строения не зарегистрированы в ЕГРН, то сначала хозяину выносят предупреждение, а вот если и через год никаких результатов нет, то земли можно лишиться по решению суда. Причем, если собственнику участка выдали предписание об устранении нарушений, он не сможет заложить землю, подарить или продать до выполнения требований суда.

Кроме этого, нерадивым дачникам грозит и материальное наказание, если они не будут должным образом следить за участком и допустят его загрязнение и зарастание. Если там будет расти борщевик Сосновского, одуванчик лекарственный, мак-самосейка, ромашка лекарственная пахучая, мята полевая, пижма обыкновенная, осот полевой, то можно получить штраф в размере от 300 до 500 рублей. А в регионах могут накладывать дополнительные санкции. К примеру, в Подмосковье такая оплошность обойдется в пять тысяч рублей.

Накажут и за культивирование незаконных наркосодержащих растений: мака снотворного, мимозы хостилис, розы гавайской, конопли, шалфея предсказателей, ипомеи трехцветной. Если что-то из этого списка растет на участке, то его хозяина ждет штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы и даже уголовная ответственность.

Владельцам дач надо помнить о своевременной уборке сухой травы, чтобы не нарушать требования пожарной безопасности. Если этого не делать, то можно нарваться на административный штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Если собственник не позаботится о вывозе с участка мусора, то может заплатить от двух до трех тысяч рублей, а за повторное нарушение — от трех до пяти тысяч. А если захламление участка расценят как нанесение экологического ущерба, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей.

источник: «Парламентская газета»

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