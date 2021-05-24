Штрафы, штрафы… Только в этом году крымские автолюбители-лихачи стали беднее почти на 29 миллионов рублей

И станут еще беднее, если будут и впредь нарушать ПДД.

Автомобиль – удовольствие дорогое. А нарушения ПДД – делают его еще дороже. В крымском управлении Федеральной службы судебных приставов подсчитали: за 5 месяцев 2021 года на исполнении в подразделениях управления ФСПП было свыше 86 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение ПДД.

Сотрудниками Управления окончено и прекращено 37 725 исполнительных производств. Взыскано судебными приставами в бюджеты различного уровня 28 млн. 559 тыс. рублей. На сегодняшний день автолюбители остаются должниками по 48 301 исполнительному производству, — привели статистику в ФСПП.

Судебные приставы Республики Крым призывают всех граждан оплачивать имеющиеся задолженности вовремя .

Управление ФССП России по Республике Крым напоминает:

Уузнать о имеющейся задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» который находится на официальном сайте Управления, а так же с помощью мобильного приложения к указанному сервису… Также узнать о наличии долга можно на Едином портале государственных услуг.