Штрафы за нарушения ПДД могут списывать с граждан «автоматически»

Министерство юстиции России предлагает проработать вопрос введения упрощенного порядка взыскания штрафов с водителей, чьи нарушения были зафиксированы автоматическими камерами на дороге. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума. При этом он подчеркнул, что важно решить проблему точной идентификации должника — нарушителя ПДД, чтобы в процессе взыскания не происходило ошибок.

По словам заместителя министра юстиции, переход к электронному механизму исполнения документов о взыскании административных штрафов позволит усовершенствовать порядок принудительного исполнения таких документов.

Предлагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требования о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, — цитирует чиновника «Российская газета» .

Замминистра подчеркнул, что «исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения«.

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, выступая на той же дискуссионной сессии, подтвердил, что проект упрощенного взыскания штрафов ПДД сейчас прорабатывается.