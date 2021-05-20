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Штрафы за нарушения ПДД могут списывать с граждан «автоматически»
Фото: 8minwoo, pixabay.com

Штрафы за нарушения ПДД могут списывать с граждан «автоматически»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:50 20.05.2021

Министерство юстиции России предлагает проработать вопрос введения упрощенного порядка взыскания штрафов с водителей, чьи нарушения были зафиксированы автоматическими камерами на дороге. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума. При этом он подчеркнул, что важно решить проблему точной идентификации должника — нарушителя ПДД, чтобы в процессе взыскания не происходило ошибок.

По словам заместителя министра юстиции, переход к электронному механизму исполнения документов о взыскании административных штрафов позволит усовершенствовать порядок принудительного исполнения таких документов.

Предлагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требования о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, — цитирует чиновника «Российская газета».

Замминистра подчеркнул, что «исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения«.

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, выступая на той же дискуссионной сессии, подтвердил, что проект упрощенного взыскания штрафов ПДД сейчас прорабатывается.

Штрафы за нарушения ПДД могут списывать с граждан «автоматически»

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