Штрафы за отказ от вакцинации в России поддерживает лишь каждый девятый

Вирусолог Александр Лукашев предложил ввести в России штрафы за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции . В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob экономически активные россияне из всех округов страны рассказали, как относятся к подобной инициативе.

Только каждый девятый россиянин (11%) поддержал предложение о штрафных санкциях в отношении нежелающих вакцинироваться, 69% против подобной идеи. Причем противников штрафных санкций за отказ от прививки от COVID-19 больше среди граждан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (73%). Наказание рублем за отказ от вакцинации активнее поддерживают те, кто сделал прививку (17%). Впрочем, и среди них против денежных штрафов выступает большинство (58%). Однако больше всего противников инициативы среди тех, кого и планируется штрафовать, — антипрививочников (94%), — отмечают в пресс-службе сервиса.