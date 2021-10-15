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Штрафы за отказ от вакцинации в России поддерживает лишь каждый девятый
фото: Gustavo Fring

Штрафы за отказ от вакцинации в России поддерживает лишь каждый девятый

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:53 15.10.2021

Вирусолог Александр Лукашев предложил ввести в России штрафы за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob экономически активные россияне из всех округов страны рассказали, как относятся к подобной инициативе.

Только каждый девятый россиянин (11%) поддержал предложение о штрафных санкциях в отношении нежелающих вакцинироваться, 69% против подобной идеи. Причем противников штрафных санкций за отказ от прививки от COVID-19 больше среди граждан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (73%). Наказание рублем за отказ от вакцинации активнее поддерживают те, кто сделал прививку (17%). Впрочем, и среди них против денежных штрафов выступает большинство (58%). Однако больше всего противников инициативы среди тех, кого и планируется штрафовать, — антипрививочников (94%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

 

Штрафы за отказ от вакцинации в России поддерживает лишь каждый девятый

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