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Шведское издание назвало водную блокаду Крыма Украиной «военным преступлением»

Шведское издание назвало водную блокаду Крыма Украиной «военным преступлением»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:43 19.03.2020

Шведское издание Nyhetsbanken в материале о нежелании Киева поставлять днепровскую воду в Крым, признало, что политический режим на Украине охвачен фашистскими течениями. Автор статьи — Стефан Линдгрен – прямо назвал водную блокаду полуострова «военным преступлением».

От украинской политики по Крыму, запрещающей подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, — пишет шведский журналист.

Линдгрен не стесняется и прямо называет режим «незалежной» — «охваченный фашистскими течениями».

Националисты-экстремисты считают, что вода — это инструмент, с помощью которого можно поставить Россию на колени. А то, что на самом деле их метод — военное преступление, которое бьет по всему населению Крыма, они отрицают, — отмечается в статье.

Публицист отмечает, что так называемые друзья Киева, среди которых всё чаще всплывают Швеция и Польша, почему-то закрывают глаза на столь грубое нарушение международного права со стороны Украины.

Шведское издание назвало водную блокаду Крыма Украиной «военным преступлением»

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