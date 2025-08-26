Прямо сейчас:
Швеи Крыма продолжают помогать фронту амуницией и костюмами для раненых
Швеи Крыма продолжают помогать фронту амуницией и костюмами для раненых
26.08.2025

Девушки из движения «Шьем СВОим» не только шьют сотнями костюмы для раненых ребят в прифронтовые госпитали херсонского и запорожского направлений, но и по просьбам ребят дорабатывают военную амуницию.

Подсумок для противогаза наши мастерицы не просто повторили с образца, но и доработали для дополнительной защиты.

Просили ребята сумку как-то усовершенствовать, поменять застежки.  И вот наша Елена конструктор она, собственно, повторила эту сумку, но после видео обзора и просьб ребят, еще и усовершенствовала. Здесь дополнительный прокладочный материал для того, чтобы защитить линзы противогаза, от повреждений, — делится участница движения «Шьем СВОим» Дарья.

За это от бойцов — большое спасибо, всего они сшили 40 000 изделий! А Народный фронт продолжает помогать вместе с швеями нашим прифронтовым госпиталям, мы доставили уже более 400 спортивных костюмов для раненных бойцов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

