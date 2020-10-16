Швейцария ополчилась на строителей Крымского моста

Швейцария вслед за ЕС и Великобританией ввела санкции против граждан и компаний, связанных со строительством Крымского моста. Об этом говорится в документах Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарии.

В расширенный санкционный список вошли гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Кроме этого, под санкции попали: «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания».

Отмечается, что речь идет о «модификации» постановления правительства Швейцарии, которое правительство приняло 2 апреля 2014 года, введя запрет на финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к Крыму и городу Севастополь. Санкции запрещают в том числе экспорт товаров двойного назначения, ведение финансовых операций без соответствующего разрешения, заключение новых бизнес-контрактов.

Напомним, в начале октября 2020 года Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих, по мнению Евросоюза, целостность и суверенитет Украины, вышеперечисленными двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста. Тогда же ввести санкции против лиц и структур, связанных со строительством Крымского моста, решили власти Великобритании.