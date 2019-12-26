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Швейцарские часы? Тогда Roger Dubuis - чудо часового искусства, созданное вручную
иллюстрация: wallpaperup.com

Швейцарские часы? Тогда Roger Dubuis — чудо часового искусства, созданное вручную

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 18:15 26.12.2019

Как ни крути, а факт остаётся фактом: вот уже десятки лет швейцарские часы в ряду себе подобных значатся в неоспоримых лидерах. И неудивительно, ведь мастера часовых дел Швейцарии достигли буквально совершенства в создании хронографов. Знаете ли вы ещё какой-либо продукт, говоря о котором, знатоки безапелляционно заявляют, что его качество — аксиома? Причём касается это без исключения всех марок швейцарских часов: от относительно недорогих до представителей категорий «люкс» и супер-премиум.

Между тем, есть в компании часовых брендов Швейцарии и бренд, который умудрился ярко выделится и среди своих уникальных «собратьев». Это часы Roger Dubuis — единственная марка, на каждой (без исключения!) модели которой красуется Женевское клеймо, гарантирующее высочайшее качество исполнения. Столь высокой оценки часы удостоились по той простой причине, что все их детали, а также отделку и декор мастера создают вручную, колдуя над одним изделием несколько месяцев (до семи)!

Кому адресованы часы Roger Dubuis? Удивительно, но столь скрупулёзно создаваемые, они имеют множество «лиц». Есть как мужские, так и женские модели. Выдержанные в классическом и спортивном стиле. Большого размера и среднего. Какие-то из них оборудованы более простым механизмом, а есть и серии со сверхсложной по сути своей «начинкой».

Швейцарские часы? Тогда Roger Dubuis - чудо часового искусства, созданное вручную Швейцарские часы? Тогда Roger Dubuis - чудо часового искусства, созданное вручную

Однако есть и то, что всё это «часовое семейство» объединяет: фирменный стиль бренда читается в каждом хронографе (скелетонизированный механизм, в частности). Roger Dubuis, пожалуй, единственный часовой дом, специалисты которого в своём деле достигли такого уровня мастерства, что гармонично соединяют… казалось бы… несоединимое — на основе лучших часовых традиций, наработанных десятилетиями, создают инновационные решения, зачастую поражающие своей неординарностью и экстравагантностью. Пример? Лимитированная серия серия часов с циферблатом, выполненным в форме круглого стола Винчестерского замка, украшенного миниатюрными скульптурами рыцарей короля Артура (Roger Dubuis Knights of the Round Table).

Швейцарские часы? Тогда Roger Dubuis - чудо часового искусства, созданное вручную Швейцарские часы? Тогда Roger Dubuis - чудо часового искусства, созданное вручную

Часы Roger Dubuis собирают вручную, помните? Каждую скульптурку рыцаря устанавливают на циферблат, соответственно, тоже:

Швейцарские часы? Тогда Roger Dubuis - чудо часового искусства, созданное вручную

Ну и, конечно, главная отличительная черта часов этого бренда — материалы, из которых их создают. Перламутр, розовое золото, бриллианты, сапфировый хрусталь, кожа аллигатора… Нужно ли при этом говорить, что часы Roger Dubuis сегодня рассматриваются ценителями настоящего швейцарского качества не только с точки зрения утилитарной, но и как достояние, точно определяющее статус владельца?

Швейцарские часы? Тогда Roger Dubuis - чудо часового искусства, созданное вручную

иллюстрации: открытые источники

Швейцарские часы? Тогда Roger Dubuis - чудо часового искусства, созданное вручную

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