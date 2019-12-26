Швейцарские часы? Тогда Roger Dubuis — чудо часового искусства, созданное вручную

Как ни крути, а факт остаётся фактом: вот уже десятки лет швейцарские часы в ряду себе подобных значатся в неоспоримых лидерах. И неудивительно, ведь мастера часовых дел Швейцарии достигли буквально совершенства в создании хронографов. Знаете ли вы ещё какой-либо продукт, говоря о котором, знатоки безапелляционно заявляют, что его качество — аксиома? Причём касается это без исключения всех марок швейцарских часов: от относительно недорогих до представителей категорий «люкс» и супер-премиум.

Между тем, есть в компании часовых брендов Швейцарии и бренд, который умудрился ярко выделится и среди своих уникальных «собратьев». Это часы Roger Dubuis — единственная марка, на каждой (без исключения!) модели которой красуется Женевское клеймо, гарантирующее высочайшее качество исполнения. Столь высокой оценки часы удостоились по той простой причине, что все их детали, а также отделку и декор мастера создают вручную, колдуя над одним изделием несколько месяцев (до семи)!

Кому адресованы часы Roger Dubuis? Удивительно, но столь скрупулёзно создаваемые, они имеют множество «лиц». Есть как мужские, так и женские модели. Выдержанные в классическом и спортивном стиле. Большого размера и среднего. Какие-то из них оборудованы более простым механизмом, а есть и серии со сверхсложной по сути своей «начинкой».

Однако есть и то, что всё это «часовое семейство» объединяет: фирменный стиль бренда читается в каждом хронографе (скелетонизированный механизм, в частности). Roger Dubuis, пожалуй, единственный часовой дом, специалисты которого в своём деле достигли такого уровня мастерства, что гармонично соединяют… казалось бы… несоединимое — на основе лучших часовых традиций, наработанных десятилетиями, создают инновационные решения, зачастую поражающие своей неординарностью и экстравагантностью. Пример? Лимитированная серия серия часов с циферблатом, выполненным в форме круглого стола Винчестерского замка, украшенного миниатюрными скульптурами рыцарей короля Артура (Roger Dubuis Knights of the Round Table).

Часы Roger Dubuis собирают вручную, помните? Каждую скульптурку рыцаря устанавливают на циферблат, соответственно, тоже:

Ну и, конечно, главная отличительная черта часов этого бренда — материалы, из которых их создают. Перламутр, розовое золото, бриллианты, сапфировый хрусталь, кожа аллигатора… Нужно ли при этом говорить, что часы Roger Dubuis сегодня рассматриваются ценителями настоящего швейцарского качества не только с точки зрения утилитарной, но и как достояние, точно определяющее статус владельца?

иллюстрации: открытые источники