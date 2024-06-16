Шёл, говорит, по улице… История одной кражи в Симферополе

В отношении злоумышленника следователем ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым