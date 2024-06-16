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Шёл, говорит, по улице… История одной кражи в Симферополе
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Шёл, говорит, по улице… История одной кражи в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:40 16.06.2024

В полицию Симферополя обратился с заявлением 37-летний местный житель, который рассказал, что в его домовладение проник неизвестный и похитил личное имущество на сумму около 300 тысяч рублей.

Оперативниками отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, которым оказался 39-ти летний местный житель, проживающий на соседней улице. Подозреваемый рассказал, что идя по улице, он заметил, что в одном из домов не горит свет. Он перелез через забор, взломал дверь дома и украл 4 велосипеда, офисный стул, зарядные устройства для электромобилей, мангал и другое. Все перечисленное за несколько раз перенес к себе домой, на соседнюю улицу. В результате обыска по месту жительства подозреваемого все похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В отношении злоумышленника следователем ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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